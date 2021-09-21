Черчесов: «Мы одинаково смотрим на футбол с Шварцем и Николичем»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался тренере «Динамо» Сандро Шварце и Марко Николиче, возглавляющим «Локомотив».

«Я в хороших отношениях с Сандро Шварцем. Мы всегда переписываемся с ним. Мы одинаково смотрим на футбол, также и с Марко Николичем.

Из «Локомотива» и «Динамо» очень много кандидатов в сборную было, не потому что мы друзья, а потому что команды развиваются.

Сегодняшнее «Динамо» находится на правильном пути, у них появились молодые игроки. Сезон длинный, а молодые футболисты нестабильны, но надеемся, что те цели, которые «Динамо» перед собой ставят, решат», – сказал Черчесов.

«Динамо» и «Локомотив» делят 2 и 3 места в РПЛ.

Черчесов с августа находится без работы.

Черчесов: «Через пару недель скажу, с кем я общался. Не хочу создавать проблемы своему клубу»