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  • Черчесов: «Мы одинаково смотрим на футбол с Шварцем и Николичем»

Черчесов: «Мы одинаково смотрим на футбол с Шварцем и Николичем»

21 сентября 2021, 09:57
8

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался тренере «Динамо» Сандро Шварце и Марко Николиче, возглавляющим «Локомотив».

«Я в хороших отношениях с Сандро Шварцем. Мы всегда переписываемся с ним. Мы одинаково смотрим на футбол, также и с Марко Николичем.

Из «Локомотива» и «Динамо» очень много кандидатов в сборную было, не потому что мы друзья, а потому что команды развиваются.

Сегодняшнее «Динамо» находится на правильном пути, у них появились молодые игроки. Сезон длинный, а молодые футболисты нестабильны, но надеемся, что те цели, которые «Динамо» перед собой ставят, решат», – сказал Черчесов.

  • «Динамо» и «Локомотив» делят 2 и 3 места в РПЛ.
  • Черчесов с августа находится без работы.

Черчесов: «Через пару недель скажу, с кем я общался. Не хочу создавать проблемы своему клубу»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Черчесов Станислав Николич Марко Шварц Сандро
Комментарии (8)
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Enter2006
1632207926
Когда увидел заголовок новости с фразой Черчесова: "Мы одинаково смотрим на футбол с Шварцем и Николичем", почему-то сразу захотелось добавить: "не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать." ))
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BRO_football
1632217299
Жопой вы все смотрите на футбол!
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Валерий2705
1632217333
Ну да, они тебе небось умные мысли вещают, а ты поддакиваешь, типо да, да я сто раз так делал. Потом бежишь, с трясущимися руками записываешь их наработки в блокнот, в надежде мол вот оно, исцеление от синдрома физрука. Но затем очередная тренировка и уж тем более игра, превращается в участок бей беги.
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Давид59
1632218168
Пургу гонит. Кто там из Динамо при нём был в сборной? Разве что Рауш и Нойштедтер. И какой от них был толк?
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КаДеС
1632219957
Ага, одинаково. Не видел у Черчеса игры, как у Шварца. Именно по стилю
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САДЫЧОК
1632221129
Никчемность и бездарь примазывается к Шварцу и Николичу ! Удивительная самовлюбленность !
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maygli
1632221464
Смотрите вы одинаково - тренируете по разному.
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Hektor 84
1632241254
У них то команды как раз развиваются и привлекается молодежь в основу. Чего не сказать о тебе. Набирал в сборную родню, банщиков и неликвид. А еще и бабло стриг с кентов агентов которые потом спихивали своих кривоногих после вызова в сборную.
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