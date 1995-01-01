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    Черчесов: «Мы одинаково смотрим на футбол с Шварцем и Николичем»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался тренере «Динамо» Сандро Шварце и Марко Николиче, возглавляющим «Локомотив».

    «Я в хороших отношениях с Сандро Шварцем. Мы всегда переписываемся с ним. Мы одинаково смотрим на футбол, также и с Марко Николичем.

    Из «Локомотива» и «Динамо» очень много кандидатов в сборную было, не потому что мы друзья, а потому что команды развиваются.

    Сегодняшнее «Динамо» находится на правильном пути, у них появились молодые игроки. Сезон длинный, а молодые футболисты нестабильны, но надеемся, что те цели, которые «Динамо» перед собой ставят, решат», – сказал Черчесов.

    • «Динамо» и «Локомотив» делят 2 и 3 места в РПЛ.
    • Черчесов с августа находится без работы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1375

      Enter2006 1 час назад

      Когда увидел заголовок новости с фразой Черчесова: "Мы одинаково смотрим на футбол с Шварцем и Николичем", почему-то сразу захотелось добавить: "не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать." ))

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