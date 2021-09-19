Серия А. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью, туринцы занимают 18-е место

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Закончился матч 4-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом». Команды сыграли вничью – 1:1.
На гол нападающего хозяев Альваро Мораты гости ответили забитым мячом Анте Ребича.
«Юве» занимает 18-е место в таблице (2 очка), «Милан» – второе (10 очков).
Италия. Серия А. 4-й тур
Голы: 1:0 – Мората, 4; 1:1 – Ребич, 76.
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