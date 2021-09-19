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    Серия А. «Ювентус» и «Милан» сыграли вничью, туринцы занимают 18-е место

    Закончился матч 4-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом». Команды сыграли вничью – 1:1.

    На гол нападающего хозяев Альваро Мораты гости ответили забитым мячом Анте Ребича.

    «Юве» занимает 18-е место в таблице (2 очка), «Милан» – второе (10 очков).

    Италия. Серия А. 4-й тур

    Ювентус – Милан – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 4; 1:1 – Ребич, 76.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2021 23:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      vlasovsergei87 1 час назад

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      Рейтинг: +1969

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Правильный выбор на сезон Роналду сделал. Не фиг было тащить этот унылый проект на себе дальше.

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      Рейтинг: -450

      СуперПАВ9 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Роналду сам унылый проект, видемо как и ты

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