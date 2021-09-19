РПЛ. Чаушич на 94-й минуте принес «Арсеналу» гостевую победу над «Нижним Новгородом»

«Арсенал» впервые победил после возвращения главного тренера Миодрага Божовича. Туляки вырвали три очка у «Нижнего Новгорода».

У туляков в трех голах поучаствовал полузащитник Горан Чаушич. У нижегородцев мяч забил бывший защитник сборной России Алексей Козлов.

«Арсенал» поднялся на 13-ю строчку, «Нижний Новгород» остался седьмым.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Нижний Новгород – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Калинский, 9; 1:1 – Чаушич, 17; 1:2 – Марков, 45+1; 2:2 – Козлов, 86; 2:3 – Чаушич, 90+5.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков (Ткачук, 27 (Косарев, 84)), Гоцук, Кешкеш, Юлдашев, Калинский, Бумаль (Горбунов, 46), Балай, Сулейманов (Берковский, 68), Эннин.

«Арсенал»: Коченков, Беляев, Новосельцев, Степанов, Суханов (Сокол, 61), Ткачев (Луценко, 70), Чаушич, Э. Кангва (Давиташвили, 70), Хлусевич, Костадинов, Марков (Панченко, 86).

Предупреждения: Калинский, 75; Гоцук, 90+1 – Суханов, 32; Чаушич, 90+6.

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