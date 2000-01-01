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    РПЛ. Чаушич на 94-й минуте принес «Арсеналу» гостевую победу над «Нижним Новгородом»

    «Арсенал» впервые победил после возвращения главного тренера Миодрага Божовича. Туляки вырвали три очка у «Нижнего Новгорода».

    У туляков в трех голах поучаствовал полузащитник Горан Чаушич. У нижегородцев мяч забил бывший защитник сборной России Алексей Козлов.

    «Арсенал» поднялся на 13-ю строчку, «Нижний Новгород» остался седьмым.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Нижний Новгород – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Калинский, 9; 1:1 – Чаушич, 17; 1:2 – Марков, 45+1; 2:2 – Козлов, 86; 2:3 – Чаушич, 90+5.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков (Ткачук, 27 (Косарев, 84)), Гоцук, Кешкеш, Юлдашев, Калинский, Бумаль (Горбунов, 46), Балай, Сулейманов (Берковский, 68), Эннин.

    «Арсенал»: Коченков, Беляев, Новосельцев, Степанов, Суханов (Сокол, 61), Ткачев (Луценко, 70), Чаушич, Э. Кангва (Давиташвили, 70), Хлусевич, Костадинов, Марков (Панченко, 86).

    Предупреждения: Калинский, 75; Гоцук, 90+1 – Суханов, 32; Чаушич, 90+6.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии16
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      Рейтинг: +21481

      slavutiq70 2 минуты назад

      Ну не плохо ...хороший матч ...второй день смотрю игры с дебютантами РПЛ и нормальные игры не скучные ...Арсенал с победой . Нижний не унывать хорошая команда ..

      0
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      Рейтинг: +4546

      polt 5 минут назад

      Быстро забитый гол расслабляет, НН вполне мог выиграть.

      0
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      Рейтинг: +564

      belarus-gomel 9 минут назад

      привет Косареву!!! гол на 94 минуте полностью его заслуга!!

      0
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      Рейтинг: +1083

      Alex Y 10 минут назад

      Не зря Божовича вернули

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      Рейтинг: +9645

      Вомбат 10 минут назад

      Чего у РПЛ не отнять, так это соревновательности. Каплелло правильно сказал, что в Европе за последние годы повысилась интенсивность футбола, а в России она упала. Это так, зато в России повысилась зрелищность.

      3
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      Рейтинг: +4974

      Из Твери Леха > Вомбат 3 минуты назад

      зрелищность чего? уж точно не игры.

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      Рейтинг: +16888

      derrik2000 10 минут назад

      По зрелищности, на мой взгляд, пока ЛУЧШИЙ матч тура.
      Хоть и слегка желал победы Нижнему (новички РПЛ, показывали до этого всё время неплохое движение и проч.), но нисколько их не жалко из-за забитого на последних секундах гола в их ворота.
      Один игрок потерял туляка на фланге, второй рядом с "земляком" остановился, а потом нехотя потрусил в сторону своих ворот, чем оба-два дали возможность игроку Арсенала спокойно пойти по флангу и дать точнейший пас на голову Чаушича, которого - опять же! - не закрыли игроки НН в своей штрафной.
      Всё закономерно.

      1
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      Рейтинг: +7740

      GoLenaStop > derrik2000 9 минут назад

      Классный открытый футбол!

      2
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      Рейтинг: +10163

      житель СПб 10 минут назад

      Жгучий матч. Что делать, НН не всегда удается достигать успеха. Они старались. Поздравляю Арсенал и Божовича!

      4
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      Рейтинг: +7740

      GoLenaStop 11 минут назад

      Арсенал, с победой!
      И спасибо за ваших отличных ногомячеров, играющих за Тверь!
      С уважением

      1
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      Рейтинг: +7740

      GoLenaStop 14 минут назад

      Матч - бомба!!!
      Если бы все наши команды играли так!
      Респект особый голкиперам!
      Давиташвили, Козлов -классные!
      Огромное спасибо командам за такую игру!
      Удачи!

      4
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      Рейтинг: +16896

      JTherry > GoLenaStop 1 секунду назад

      "матч-бомба" был перед этим матчем на OKKO, между Вест Хэмом и МЮ, а это была жалкая копия АПЛ... хоть в целом неплохая...) Божович стал оправдывать ожидания от возвращения в стан "пряников"...

      0
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      Рейтинг: +2713

      Иван Петров 1986 14 минут назад

      Туляки молодцы ! ! ! Нижнему еще работать и работать, это ему не у Спартака выигрывать.

      2
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