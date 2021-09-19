Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Чаушич на 94-й минуте принес «Арсеналу» гостевую победу над «Нижним Новгородом»

РПЛ. Чаушич на 94-й минуте принес «Арсеналу» гостевую победу над «Нижним Новгородом»

19 сентября 2021, 18:25
31

«Арсенал» впервые победил после возвращения главного тренера Миодрага Божовича. Туляки вырвали три очка у «Нижнего Новгорода».

У туляков в трех голах поучаствовал полузащитник Горан Чаушич. У нижегородцев мяч забил бывший защитник сборной России Алексей Козлов.

«Арсенал» поднялся на 13-ю строчку, «Нижний Новгород» остался седьмым.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Нижний Новгород – Арсенал (Тула) – 2:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Калинский, 9; 1:1 – Чаушич, 17; 1:2 – Марков, 45+1; 2:2 – Козлов, 86; 2:3 – Чаушич, 90+5.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков (Ткачук, 27 (Косарев, 84)), Гоцук, Кешкеш, Юлдашев, Калинский, Бумаль (Горбунов, 46), Балай, Сулейманов (Берковский, 68), Эннин.

«Арсенал»: Коченков, Беляев, Новосельцев, Степанов, Суханов (Сокол, 61), Ткачев (Луценко, 70), Чаушич, Э. Кангва (Давиташвили, 70), Хлусевич, Костадинов, Марков (Панченко, 86).

Предупреждения: Калинский, 75; Гоцук, 90+1 – Суханов, 32; Чаушич, 90+6.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Арсенал Чаушич Горан
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1632065230
Козлов превосходен ! Нижний жаль - проиграли не по игре
Ответить
GoLenaStop
1632065375
Матч - бомба!!! Если бы все наши команды играли так! Респект особый голкиперам! Давиташвили, Козлов -классные! Огромное спасибо командам за такую игру! Удачи!
Ответить
житель СПб
1632065582
Жгучий матч. Что делать, НН не всегда удается достигать успеха. Они старались. Поздравляю Арсенал и Божовича!
Ответить
derrik2000
1632065583
По зрелищности, на мой взгляд, пока ЛУЧШИЙ матч тура. Хоть и слегка желал победы Нижнему (новички РПЛ, показывали до этого всё время неплохое движение и проч.), но нисколько их не жалко из-за забитого на последних секундах гола в их ворота. Один игрок потерял туляка на фланге, второй рядом с "земляком" остановился, а потом нехотя потрусил в сторону своих ворот, чем оба-два дали возможность игроку Арсенала спокойно пойти по флангу и дать точнейший пас на голову Чаушича, которого - опять же! - не закрыли игроки НН в своей штрафной. Всё закономерно.
Ответить
Вомбат
1632065590
Чего у РПЛ не отнять, так это соревновательности. Каплелло правильно сказал, что в Европе за последние годы повысилась интенсивность футбола, а в России она упала. Это так, зато в России повысилась зрелищность.
Ответить
Alex Y
1632065591
Не зря Божовича вернули
Ответить
polt
1632065939
Быстро забитый гол расслабляет, НН вполне мог выиграть.
Ответить
slavа0508
1632066064
Ну не плохо ...хороший матч ...второй день смотрю игры с дебютантами РПЛ и нормальные игры не скучные ...Арсенал с победой . Нижний не унывать хорошая команда ..
Ответить
portero
1632067180
Кержаков приобрёл очков с Нижним на фарте, теперь раздает их прямым конкурентам, Уфе , Арсеналу.... даже ничейку неудержали...
Ответить
zigbert
1632074294
Боевой и интересный получился матч. У Нижнего хорошо выглядели Козлов и Юлдашев, у Арсенала великолепно сыграл Чаушич и Кангва.
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
2
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+