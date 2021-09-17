Серия А. Гол Пьяцы на 83-й минуте позволил «Торино» победить в гостях «Сассуоло» и опередить «Аталанту»

«Торино» впервые с января 2014 года победил в гостях «Сассуоло». Единственный мяч забил хорват Марко Пьяца.
Туринцы поднялись в таблице на девятое место, опередив «Аталанту».
Италия. Серия А. 4-й тур
Гол: 0:1 – Пьяца, 83.
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«Торино» впервые с января 2014 года победил в гостях «Сассуоло». Единственный мяч забил хорват Марко Пьяца.
Туринцы поднялись в таблице на девятое место, опередив «Аталанту».
Италия. Серия А. 4-й тур
Гол: 0:1 – Пьяца, 83.