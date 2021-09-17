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    Серия А. Гол Пьяцы на 83-й минуте позволил «Торино» победить в гостях «Сассуоло» и опередить «Аталанту»

    «Торино» впервые с января 2014 года победил в гостях «Сассуоло». Единственный мяч забил хорват Марко Пьяца.

    Туринцы поднялись в таблице на девятое место, опередив «Аталанту».

    Италия. Серия А. 4-й тур

    Сассуоло – Торино – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Пьяца, 83.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2021 23:40
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