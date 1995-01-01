«Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 12 матчей

И Локо то же... Итого три еврокубковых игры и всего лишь одно очко в активе! Продолжаем нащупывать дно...
В первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома сыграл вничью с «Марселем» со счетом 1:1.
Москвичи не могут победить в еврокубках на протяжении 12 матчей – четыре ничьи и восемь поражений.
В последний раз «Локо» выигрывал в европейских турнирах два года назад – 18 сентября 2019-го команда взяла верх над «Байером» (2:1) в группе Лиги чемпионов.
- Следующий соперник по ЛЕ – «Лацио».
- Матч состоится 30 сентября в Риме.