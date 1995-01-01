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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 12 матчей

    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома сыграл вничью с «Марселем» со счетом 1:1.

    Москвичи не могут победить в еврокубках на протяжении 12 матчей – четыре ничьи и восемь поражений.

    В последний раз «Локо» выигрывал в европейских турнирах два года назад – 18 сентября 2019-го команда взяла верх над «Байером» (2:1) в группе Лиги чемпионов.

    • Следующий соперник по ЛЕ – «Лацио».
    • Матч состоится 30 сентября в Риме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1446

      serglider 20 минут назад

      И Локо то же... Итого три еврокубковых игры и всего лишь одно очко в активе! Продолжаем нащупывать дно...

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      Рейтинг: +99

      Мася_1989 27 минут назад

      Наши клубы ещё долго будут ставить всевозможные рекорды! Пока на Олимпиаду не поедем!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      lek! 1 час назад

      Думаю ничья был лучшим результатом , Локо молодцы максимум выжали с таким соперником , не то что некоторые .

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