«Локомотив» продлил безвыигрышную серию в еврокубках до 12 матчей

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» дома сыграл вничью с «Марселем» со счетом 1:1.

Москвичи не могут победить в еврокубках на протяжении 12 матчей – четыре ничьи и восемь поражений.

В последний раз «Локо» выигрывал в европейских турнирах два года назад – 18 сентября 2019-го команда взяла верх над «Байером» (2:1) в группе Лиги чемпионов.