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    «Легия» – после победы над «Спартаком»: «Из России с любовью»

    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Легия» на выезде обыграла «Спартак» со счетом 1:0.

    После победы пресс-служба польского клуба написала в твиттере: «Из России с любовью».

    • «Легия» забила решающий гол на 91-й минуте.
    • «Спартак» проиграл 5 матчей подряд в еврокубках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Легии»

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9638

      alex1951 1 час назад

      ...самое крупное унижение команды за 100 лет
      с момента ее создания.....
      тепеь так :либо народ встает на дыбы,либо народу всё это ПОХ!

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