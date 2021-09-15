«Легия» – после победы над «Спартаком»: «Из России с любовью»

...самое крупное унижение команды за 100 лет
с момента ее создания.....
тепеь так :либо народ встает на дыбы,либо народу всё это ПОХ!
В первом туре группового этапа Лиги Европы «Легия» на выезде обыграла «Спартак» со счетом 1:0.
После победы пресс-служба польского клуба написала в твиттере: «Из России с любовью».
- «Легия» забила решающий гол на 91-й минуте.
- «Спартак» проиграл 5 матчей подряд в еврокубках.
From Russia With Love #UEL #SPALEG https://t.co/wMRGrYmECl— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 15, 2021