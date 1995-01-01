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    Лига чемпионов. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой», «Ювентус» разгромил «Мальме»

    Киевское «Динамо» и «Бенфика» сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды обошлись без голов.

    «Ювентус» разгромил на выезде «Мальме» (3:0) и возглавил группу H.

    Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур

    Динамо (Украина) – Бенфика (Португалия) – 0:0

    Группа H

    Мальме (Швеция) – Ювентус (Италия) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Сандро, 23; 0:2 – Дибала (с пенальти), 45; 0:3 – Мората, 45+1.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      smtmsts 54 минуты назад


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      Рейтинг: +12991

      paracetamol 1 час назад

      Зениту тоже нужно хорошо Малмям отвесть!

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