Лига чемпионов. Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой», «Ювентус» разгромил «Мальме»

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Киевское «Динамо» и «Бенфика» сыграли вничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды обошлись без голов.
«Ювентус» разгромил на выезде «Мальме» (3:0) и возглавил группу H.
Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
Динамо (Украина) – Бенфика (Португалия) – 0:0
Группа H
Мальме (Швеция) – Ювентус (Италия) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Сандро, 23; 0:2 – Дибала (с пенальти), 45; 0:3 – Мората, 45+1.
Турнирные таблицы Лиги чемпионов