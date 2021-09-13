РПЛ. «Рубин» разгромил «Урал» благодаря хет-трику дебютанта Дрейера

В седьмом туре РПЛ «Рубин» дома одержал крупную победу над «Уралом» со счетом 4:0.

Казанцы выиграли благодаря хет-трику Андерса Дрейера, для которого этот матч стал дебютным за команду.

Набрав три очка, «Рубин» поднялся с пятого на четвертое место в таблице чемпионата. «Урал» идет на последней строчке.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дрейер, 2; 2:0 – Мамин, 13 (в свои ворота); 3:0 – Дрейер, 80; 4:0 – Дрейер, 90+1.

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Суриков, 83), Тальби, Уремович, Самошников (Нижегородов, 79), Абильдгор, Ин Бом, Хвича (Бакаев, 63), Хакшабанович, Дрейер, Деспотович (Онугха, 63).

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Колесниченко (Гогличидзе, 70), Адамов, Кузьмичев, Йовичич (Агеев, 78), Егорычев (Подберезкин, 78), Бикфалви, Мишкич (Гагнидзе, 77), Гаджимурадов (Ибрахимай, 78).

Предупреждения: Хван Ин Бом, 19; Хакшабанович, 52; Абильдгор, 56; Онугха, 86 – Гаджимурадов, 36.

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