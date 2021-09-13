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  • РПЛ. «Рубин» разгромил «Урал» благодаря хет-трику дебютанта Дрейера

РПЛ. «Рубин» разгромил «Урал» благодаря хет-трику дебютанта Дрейера

13 сентября 2021, 20:21
36

В седьмом туре РПЛ «Рубин» дома одержал крупную победу над «Уралом» со счетом 4:0.

Казанцы выиграли благодаря хет-трику Андерса Дрейера, для которого этот матч стал дебютным за команду.

Набрав три очка, «Рубин» поднялся с пятого на четвертое место в таблице чемпионата. «Урал» идет на последней строчке.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дрейер, 2; 2:0 – Мамин, 13 (в свои ворота); 3:0 – Дрейер, 80; 4:0 – Дрейер, 90+1.

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Суриков, 83), Тальби, Уремович, Самошников (Нижегородов, 79), Абильдгор, Ин Бом, Хвича (Бакаев, 63), Хакшабанович, Дрейер, Деспотович (Онугха, 63).

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Колесниченко (Гогличидзе, 70), Адамов, Кузьмичев, Йовичич (Агеев, 78), Егорычев (Подберезкин, 78), Бикфалви, Мишкич (Гагнидзе, 77), Гаджимурадов (Ибрахимай, 78).

Предупреждения: Хван Ин Бом, 19; Хакшабанович, 52; Абильдгор, 56; Онугха, 86 – Гаджимурадов, 36.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Урал Дрейер Андерс
Комментарии (36)
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slavа0508
1631553736
Рубин красавцы !!!Спокойно на классе без вариантов для Урала...
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tushkanlz
1631553987
Дрейер - вне конкурса лучших матча!
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JTherry
1631554146
классный дебют у Драйера - сразу хет-трик!!!
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житель СПб
1631554246
Ничего себе! Вот это игра и счет! Рубин рвется вперед. И пополнение классное...
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Alex Y
1631554724
С отличным усилением Рубин)))
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slavа0508
1631554758
Рубин возвращается !!!Великолепный дебют Андерса Драйера !!!Хорошая работа Слуцкого ...
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Томик
1631558863
В "Спартаке" надо не только руководителя селекционного отдела уволить, но и вообще упразднить отдел. Хоть мне и больно об этом говорить. Но....игрок юношеской сборной Дании спокойно переходит в "Рубин" и в первом матче забивает три. А нам который год говорят, что рынок ой какой тяжелый.
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Из Твери Леха
1631559548
драер урал отодраел.
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zigbert
1631562048
Рубин с крупной победой! На удивление легко давались сегодня забитые мячи. Ну и Драйер, отличное приобретение. Почему бы всем российским командам не направить вектор приобретений игроков на Данию.
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Рубинище
1631590810
Фантастический счёт. Могли и больше если бы Самошников с метра попал. Датчанин конечно хорош оказаллся за матч забил больше чем Игнатьев за все время- ну пусть Урал и дальше за лимит топит лигой ниже только- абсолютно никакущие. Ну а нам с победой- давно мы так много не забивали.
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