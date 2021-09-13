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    РПЛ. «Рубин» разгромил «Урал» благодаря хет-трику дебютанта Дрейера

    В седьмом туре РПЛ «Рубин» дома одержал крупную победу над «Уралом» со счетом 4:0.

    Казанцы выиграли благодаря хет-трику Андерса Дрейера, для которого этот матч стал дебютным за команду.

    Набрав три очка, «Рубин» поднялся с пятого на четвертое место в таблице чемпионата. «Урал» идет на последней строчке.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дрейер, 2; 2:0 – Мамин, 13 (в свои ворота); 3:0 – Дрейер, 80; 4:0 – Дрейер, 90+1.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов (Суриков, 83), Тальби, Уремович, Самошников (Нижегородов, 79), Абильдгор, Ин Бом, Хвича (Бакаев, 63), Хакшабанович, Дрейер, Деспотович (Онугха, 63).

    «Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Колесниченко (Гогличидзе, 70), Адамов, Кузьмичев, Йовичич (Агеев, 78), Егорычев (Подберезкин, 78), Бикфалви, Мишкич (Гагнидзе, 77), Гаджимурадов (Ибрахимай, 78).

    Предупреждения: Хван Ин Бом, 19; Хакшабанович, 52; Абильдгор, 56; Онугха, 86 – Гаджимурадов, 36.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2021 20:21
    Комментарии33
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      Рейтинг: +3244

      Дедуктор 3 часа назад

      Если из Урала не уберут дурака, считающего себя мозгом и мотором клуба, ФНЛ радостно встретит великий клуб с берегов одноименной реки.

      1
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      Рейтинг: +6865

      Рубинище 6 часов назад

      Фантастический счёт. Могли и больше если бы Самошников с метра попал. Датчанин конечно хорош оказаллся за матч забил больше чем Игнатьев за все время- ну пусть Урал и дальше за лимит топит лигой ниже только- абсолютно никакущие. Ну а нам с победой- давно мы так много не забивали.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +89381

      zigbert 14 часов назад

      Рубин с крупной победой! На удивление легко давались сегодня забитые мячи. Ну и Драйер, отличное приобретение. Почему бы всем российским командам не направить вектор приобретений игроков на Данию.

      7
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      ...
      Рейтинг: +1849

      Красногорск_Фан > zigbert 5 часов назад

      Нас сразу НАТО обвинит в экспансии. И санкции наложат.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +89381

      zigbert > Красногорск_Фан 3 часа назад

      Возможно это его временный успех но все же будет интересно понаблюдать за его игрой в следующих матчах.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4935

      Из Твери Леха 15 часов назад

      драер урал отодраел.

      5
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      Рейтинг: +6027

      Томик 15 часов назад

      В "Спартаке" надо не только руководителя селекционного отдела уволить, но и вообще упразднить отдел. Хоть мне и больно об этом говорить. Но....игрок юношеской сборной Дании спокойно переходит в "Рубин" и в первом матче забивает три. А нам который год говорят, что рынок ой какой тяжелый.

      7
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      Рейтинг: +425

      Sancho010365 > Томик 15 часов назад

      Вы не то что сказали, а правду рубанули на 100%, согласен. Поэтому Дания и первая в группе и лупит всех подряд. Андерс Драйер всё доказал одним матчем, профессиональный подход у них. Одним прикасанием мячи от него залетали в ворота. Я рад за Рубин.

      3
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      Рейтинг: +21317

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Рубин задраил Урал на самом днище таблицы.

      1
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      Рейтинг: +618

      Spinorr 16 часов назад

      Урал отДрейрили или отДрайрили? Не понял.

      2
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      Рейтинг: +778

      aubergine > Spinorr 15 часов назад

      Отодрайерили

      4
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      Рейтинг: +618

      Spinorr > aubergine 15 часов назад

      Очень сложен датский язык

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      Рейтинг: +13

      Pani BIN 16 часов назад

      Игра Рубина на высоте, чувствуется рука Слуцкого. Так Казань держать! С победой!

      3
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      Рейтинг: +1849

      Красногорск_Фан 16 часов назад

      Жалею что не смотрел весь матч. Но гол пяткой застал. Зверюга!!!

      Если так будет каждую игру - скоро будут на него желающие в топ -лигах (
      А Рубин - с убедительной победой

      3
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      Рейтинг: +25033

      Боцман59rus 16 часов назад

      _ фК договорняк ждут в пердиве, вместе с ипанько президентом

      5
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