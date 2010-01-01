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    «У «Зенита» нет шансов обжаловать решение ФИФА». Спортивный юрист – о запрете Клаудиньо и Малкому сыграть с «Челси»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что «Зенит» не сможет обжаловать решение ФИФА, запретившей Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси».

    – ФИФА не могли поступить иначе и запрет на матчи для Клаудиньо и Малкома абсолютно ожидаем. Есть правило, по которому, если клуб не отправляет игроков в национальную сборную, то эти игроки не могут выходить на поле за свой клуб в течение пяти дней после окончания матча сборной.

    Исключение составляют травмы, из-за которых игрок не может поехать выступать за сборную своей страны. Ни у Малкома, ни у Клаудиньо травм нет. Это сделано для того, чтобы в сборную отпускались все самые сильные игроки. Если дать клубам право выбирать, кто поедет в национальную сборную, а кто не поедет, то они не отпустят никого.

    – Есть ли у «Зенита» шансы оспорить решение?

    – У «Зенита» нет шансов обжаловать решение ФИФА, потому что они нарушили это правило. Да и если они будут пытаться, на это уйдет много времени, гораздо больше, чем пять дней. Ситуация безусловно конфликтная и отношения с федерацией футбола точно пострадали.

    • Малком и Клаудиньо были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
    • В клубе опасались, что из-за карантинных ограничений они не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.
    • Матч с «Челси» также пропустит Вильмар Барриос. Он не успеет пройти десятидневный карантин перед вылетом в Великобританию.

    «Абсолютно абсурдная ситуация». Семак – о недопуске Малкома, Клаудиньо и Барриоса на матч с «Челси»

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20905

      slavutiq70 5 минут назад

      Что руководство Зенита не знало этих правил ???Это не Россия . где может что то прокатить ...

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