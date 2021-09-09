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  • «У «Зенита» нет шансов обжаловать решение ФИФА». Спортивный юрист – о запрете Клаудиньо и Малкому сыграть с «Челси»

«У «Зенита» нет шансов обжаловать решение ФИФА». Спортивный юрист – о запрете Клаудиньо и Малкому сыграть с «Челси»

9 сентября 2021, 15:44
22

Спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что «Зенит» не сможет обжаловать решение ФИФА, запретившей Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси».

– ФИФА не могли поступить иначе и запрет на матчи для Клаудиньо и Малкома абсолютно ожидаем. Есть правило, по которому, если клуб не отправляет игроков в национальную сборную, то эти игроки не могут выходить на поле за свой клуб в течение пяти дней после окончания матча сборной.

Исключение составляют травмы, из-за которых игрок не может поехать выступать за сборную своей страны. Ни у Малкома, ни у Клаудиньо травм нет. Это сделано для того, чтобы в сборную отпускались все самые сильные игроки. Если дать клубам право выбирать, кто поедет в национальную сборную, а кто не поедет, то они не отпустят никого.

– Есть ли у «Зенита» шансы оспорить решение?

– У «Зенита» нет шансов обжаловать решение ФИФА, потому что они нарушили это правило. Да и если они будут пытаться, на это уйдет много времени, гораздо больше, чем пять дней. Ситуация безусловно конфликтная и отношения с федерацией футбола точно пострадали.

  • Малком и Клаудиньо были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
  • В клубе опасались, что из-за карантинных ограничений они не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.
  • Матч с «Челси» также пропустит Вильмар Барриос. Он не успеет пройти десятидневный карантин перед вылетом в Великобританию.

«Абсолютно абсурдная ситуация». Семак – о недопуске Малкома, Клаудиньо и Барриоса на матч с «Челси»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Челси Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (22)
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slavа0508
1631191693
Что руководство Зенита не знало этих правил ???Это не Россия . где может что то прокатить ...
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серега кашин
1631194027
это в россии им все с рук сходит, а тут извольте отвечать по закону
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Chehofff
1631196410
В свое время Путин лично присутствовал при подписании спонсорского контракта между Газпромом и ФИФА. При Блаттере был полный ФИФА-наш! Несколько месяцев назад Блаттера показательно задисквалили на 6 лет за любовь к России. Сейчас открыто травят Зенит. Только "западные партнеры" забывают, что русские не забывают таких подстав. Ответочка ой какая больная прилетит.
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R_a_i_n
1631197489
Тут надо подавать в суд на английский футбольный союз. По сути весь сыр бор из за них. Хотят карантин от ковида?? Пусть не учавствуют в турнирах и сидят у себя на острове. Слишком много головной боли из за них.
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житель СПб
1631197523
Если все действительно так - то у Зенита очень низкоквалифицированные юристы. В очередной раз "дорого, богато" не работает. Очень печально. Или руководство упорствовало, и юристов не слушало? Вряд ли, судя по комментарию Семака. Он явно ничего не знал. Что же - получается, там (в руководстве клуба) сборище дураков? Еще печальнее...
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САДЫЧОК
1631199000
Зениту надо выгнать из клуба ТЕХ , кто инициировал отзыв бразильцев ! Это каким нужно быть лохом и вредителем клуба , чтобы это сделать !
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Валерий1965
1631199511
А юристы у Зенита есть? Что за бред!
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BRO_football
1631199562
Придурки. Так Зениту и надо! Неужели в Зените никто не знал об этом правиле, когда отзывали своих футболистов обратно?
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Блямба
1631200020
Новость ,во удивление ,без срача. действительно может, и правда, не так не любят Зенит,как его.. Хозяйчиков.
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Вомбат
1631200384
Очень странный юрист. Дает комментарии по вопросу, которого не знает. "Есть правило, по которому, если клуб не отправляет игроков в национальную сборную, то эти игроки не могут выходить на поле за свой клуб в течение пяти дней после окончания матча сборной." При чем тут это? Зенит отправил игроков в национальную сборную, несмотря на то, что вызов был осуществлен на 2 дня позже дедлайна. Клуб проявил добрую волю потому, что получил устное заверение чиновника УЕФА, что матч будет перенесен из Лондона на нейтральное поле. Когда же было получено официальное письмос отказом, Зенит предложил троим сборникам, которым был бы запрещен въезд в Лондон, если они останутся в Южной Америке, уехать оттуда, чтобы играть за клуб. Один из троих отказался, два согласились и вернулись в Питер. Вот эту ситуацию и должен был комментировать юрист (и начать с того, что вызов в сборную Бразилии Малкому и Клаудиньо пришел с опозданием). Он же комментирует ситуацию, которая существует в его воображении.
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