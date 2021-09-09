«СЭ»: Барриос не сыграет с «Ахматом» и, скорее всего, пропустит матч с «Челси»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не сыграет в матче 7-го тура РПЛ с «Ахматом» 11 сентября, сообщает «СЭ».
Он пропустит встречу из-за участия в матче отбора ЧМ-2022 между сборными Колумбии и Чили, который пройдет в ночь с 9 на 10 сентября.
Барриос также с большой долей вероятности пропустит матч Лиги чемпионов с «Челси». Он не успеет пройти десятидневный карантин перед вылетом в Великобританию.
- Ранее ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в матчах с «Ахматом» и «Челси».
- Игроки были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
- В клубе опасались, что из-за карантинных ограничений они не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»