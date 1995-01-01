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    «СЭ»: Барриос не сыграет с «Ахматом» и, скорее всего, пропустит матч с «Челси»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не сыграет в матче 7-го тура РПЛ с «Ахматом» 11 сентября, сообщает «СЭ».

    Он пропустит встречу из-за участия в матче отбора ЧМ-2022 между сборными Колумбии и Чили, который пройдет в ночь с 9 на 10 сентября.

    Барриос также с большой долей вероятности пропустит матч Лиги чемпионов с «Челси». Он не успеет пройти десятидневный карантин перед вылетом в Великобританию.

    • Ранее ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в матчах с «Ахматом» и «Челси».
    • Игроки были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
    • В клубе опасались, что из-за карантинных ограничений они не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +219

      Блямба 1 час назад

      Рамзан подумал .
      Рома покивал.
      Но,к выборам,оба прилежно приложив ко лбу
      так безмятежно,кто- козырёк,кто-депозит.
      Доклали бодро ,что в "душе.я.н.еп.бу"
      Да,Чемпион всея Руси-Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2214

      Spirit_78 1 час назад

      Футбол настолько пропитан политикой, что теперь лишь отдалённо напоминает спорт.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1636

      VGreen > Spirit_78 1 час назад

      а при чем тут политика?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10207

      Литейный4 1 час назад

      И на буй тогда нужны эти отборы к ЧМ, если потом не разрешают играть 2 матча? Гыгыгы

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