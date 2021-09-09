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  • «Абсолютно абсурдная ситуация». Семак – о недопуске Малкома, Клаудиньо и Барриоса на матч с «Челси»

«Абсолютно абсурдная ситуация». Семак – о недопуске Малкома, Клаудиньо и Барриоса на матч с «Челси»

9 сентября 2021, 14:57
19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с латиноамериканскими игроками, которые пропустят матч ЛЧ с «Челси».

— Сергей Богданович, есть ли шанс, что Малком и Клаудиньо не пропустят игры с «Ахматом» и «Челси»?

— Клуб занимается этим вопросом — наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение ФИФА состоит в том, что они играть не могут.

— Как вы относитесь к этому решению?

— Как я могу к нему относиться? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций.

— Вильмар Барриос также не примет участие в матче с грозненцами и с «Челси»?

— Каким образом он может принять участие? Конечно, нет, если не будет дополнительных изменений в правилах.

— Если говорить о матче с «Челси», нервировала ли вас неопределенность с местом проведения матча?

— Нет, не нервировала. Для меня ситуация с местом проведения была понятна — федерации абстрагировались от решения клубных проблем и предоставили возможность заниматься этими вопросами принимающим клубам или местным властям.

Вероятно, по ходу турнира нас могут ждать новые сюрпризы — перенос матчей на нейтральное поле или непринятие тех или иных вакцин принимающими сторонами.

Все зависит от эпидемиологических правил и предположить, как будет складываться турнир для нас, где мы будем играть — невозможно. Все может быть, поэтому я не обращал на это никакого внимания.

  • Ранее ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в матчах с «Ахматом» и «Челси».
  • Игроки были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
  • Барриос пропустит матч с «Челси», так как не успеет пройти десятидневный карантин перед вылетом в Великобританию.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Ахмат Челси Малком Барриос Вильмар Клаудиньо Семак Сергей
Комментарии (19)
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Блямба
1631189288
Сняться кху.ям и отовсюду!) Пускай рыдают все враги.
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Боцман59rus
1631190298
представляю какую гамму эмоций переживают болельщики, ждать старта в европе любимой команды ...и все по 3,14зде))) - но для вашего физрука опять железная отмазка, в случае слива. Я думаю он единственный кто в плюсе, чиновники UEFA, за некомпетентность Семака, берут ответственность на себя)))
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Ловкий Бубен
1631191326
Это удар и против России тоже, свинство какое-то...
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portero
1631191334
Семак Мостовой и Круговой лучше бразил сыграют, но ты зассышь их в старт поставить, Сантоса в центр Кругового на фланг, сыграют лучше Малкома и Клаудиньо..
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Fusballer
1631191933
Ленивые н_егры нашли очередной способ отмазаться от ЛЧ.
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Artemka444
1631193174
Эти правила просто идиоты придумали На стадион нельзя ходить болеть, а перед стадионом можно собираться по 40 тысяч. Маразм полный
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Chehofff
1631196337
В свое время Путин лично присутствовал при подписании спонсорского контракта между Газпромом и ФИФА. При Блаттере был полный ФИФА-наш! Несколько месяцев назад Блаттера показательно задисквалили на 6 лет за любовь к России. Сейчас открыто травят Зенит. Только "западные партнеры" забывают, что русские не забывают таких подстав. Ответочка ой какая больная прилетит.
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житель СПб
1631197681
Если это решение основано на нормах права - то что в нем абсурдного? Оно нам не нравится, это понятно, но оно не абсурдно. А абсурдно то, что об этой негативной возможности Семак не знал! Там юристов нет?
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nik55
1631207259
правила для всех и не надо ныть
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general.lizyukov
1631214397
Абсурдно нарушать правила и рассчитывать ,что обойдется.
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