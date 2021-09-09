«Абсолютно абсурдная ситуация». Семак – о недопуске Малкома, Клаудиньо и Барриоса на матч с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с латиноамериканскими игроками, которые пропустят матч ЛЧ с «Челси».

— Сергей Богданович, есть ли шанс, что Малком и Клаудиньо не пропустят игры с «Ахматом» и «Челси»?

— Клуб занимается этим вопросом — наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение ФИФА состоит в том, что они играть не могут.

— Как вы относитесь к этому решению?

— Как я могу к нему относиться? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций.

— Вильмар Барриос также не примет участие в матче с грозненцами и с «Челси»?

— Каким образом он может принять участие? Конечно, нет, если не будет дополнительных изменений в правилах.

— Если говорить о матче с «Челси», нервировала ли вас неопределенность с местом проведения матча?

— Нет, не нервировала. Для меня ситуация с местом проведения была понятна — федерации абстрагировались от решения клубных проблем и предоставили возможность заниматься этими вопросами принимающим клубам или местным властям.

Вероятно, по ходу турнира нас могут ждать новые сюрпризы — перенос матчей на нейтральное поле или непринятие тех или иных вакцин принимающими сторонами.

Все зависит от эпидемиологических правил и предположить, как будет складываться турнир для нас, где мы будем играть — невозможно. Все может быть, поэтому я не обращал на это никакого внимания.