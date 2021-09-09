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    «Абсолютно абсурдная ситуация». Семак – о недопуске Малкома, Клаудиньо и Барриоса на матч с «Челси»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с латиноамериканскими игроками, которые пропустят матч ЛЧ с «Челси».

    — Сергей Богданович, есть ли шанс, что Малком и Клаудиньо не пропустят игры с «Ахматом» и «Челси»?

    — Клуб занимается этим вопросом — наши специалисты находятся в контакте с федерациями. Шансы есть. Но на сегодняшний день решение ФИФА состоит в том, что они играть не могут.

    — Как вы относитесь к этому решению?

    — Как я могу к нему относиться? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем. Это ненормально, когда клуб при любых раскладах не может рассчитывать на троих основных футболистов и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Конечно, это странное решение со стороны всех футбольных инстанций.

    — Вильмар Барриос также не примет участие в матче с грозненцами и с «Челси»?

    — Каким образом он может принять участие? Конечно, нет, если не будет дополнительных изменений в правилах.

    — Если говорить о матче с «Челси», нервировала ли вас неопределенность с местом проведения матча?

    — Нет, не нервировала. Для меня ситуация с местом проведения была понятна — федерации абстрагировались от решения клубных проблем и предоставили возможность заниматься этими вопросами принимающим клубам или местным властям.

    Вероятно, по ходу турнира нас могут ждать новые сюрпризы — перенос матчей на нейтральное поле или непринятие тех или иных вакцин принимающими сторонами.

    Все зависит от эпидемиологических правил и предположить, как будет складываться турнир для нас, где мы будем играть — невозможно. Все может быть, поэтому я не обращал на это никакого внимания.

    • Ранее ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в матчах с «Ахматом» и «Челси».
    • Игроки были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
    • Барриос пропустит матч с «Челси», так как не успеет пройти десятидневный карантин перед вылетом в Великобританию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6969

      Fusballer 1 минуту назад

      Ленивые н_егры нашли очередной способ отмазаться от ЛЧ.

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      Рейтинг: +51442

      portero 11 минут назад

      Семак Мостовой и Круговой лучше бразил сыграют, но ты зассышь их в старт поставить, Сантоса в центр Кругового на фланг, сыграют лучше Малкома и Клаудиньо..

      0
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      Рейтинг: +1493

      Ловкий Бубен 11 минут назад

      Это удар и против России тоже, свинство какое-то...

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      Рейтинг: +51442

      portero > Ловкий Бубен 10 минут назад

      Это помощь Семаку, чтоб поставить своих молодых....

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      Рейтинг: +24895

      Боцман59rus 28 минут назад

      представляю какую гамму эмоций переживают болельщики, ждать старта в европе любимой команды ...и все по 3,14зде)))
      - но для вашего физрука опять железная отмазка, в случае слива.
      Я думаю он единственный кто в плюсе, чиновники UEFA, за некомпетентность Семака, берут ответственность на себя)))

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      Рейтинг: +219

      Блямба 45 минут назад

      Сняться кху.ям и отовсюду!)
      Пускай рыдают все враги.

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