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    Слуцкий: «Квара – очень умная собака. Вольер шикарный, сам бы в нем жил»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о судьбе взятой из приюта собаки. Квара живет на клубной базе.

    «Очень умная собака. Быстро привыкла ко всему. Вольер шикарный, сам бы в нем жил. Собаку все любят, дети к ней заходят. Есть сын полка, а у нас собака полка», – сказал Слуцкий.

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    Источник: твиттер «Рубина»

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