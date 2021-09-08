Слуцкий: «Квара – очень умная собака. Вольер шикарный, сам бы в нем жил»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о судьбе взятой из приюта собаки. Квара живет на клубной базе.
«Очень умная собака. Быстро привыкла ко всему. Вольер шикарный, сам бы в нем жил. Собаку все любят, дети к ней заходят. Есть сын полка, а у нас собака полка», – сказал Слуцкий.
- Квара – прозвище полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.
- «Рубин» идет в РПЛ 5-м.
- Следующий соперник – «Урал».
Леонид Слуцкий и Квара – наша «собака полка» pic.twitter.com/ZGjFkckYRp— «Рубин» Казань (@fcrk) September 8, 2021