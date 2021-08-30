Eurostavka: Рангник заблокировал уход Ненахова из «Локомотива»

«Локомотив» сохранил в составе правого защитника Максима Ненахова по требованию руководителя по спорту и развитию Ральфа Рангника.

По информации Eurostavka, 22-летний футболист мог сменить команду, чтобы чаще играть, однако его уход заблокировал немецкий специалист.

Ранее сообщалось, что в подписании фулбека заинтересованы «Рубин», «Ростов» и «Ахмат».