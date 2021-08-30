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    Eurostavka: Рангник заблокировал уход Ненахова из «Локомотива»

    «Локомотив» сохранил в составе правого защитника Максима Ненахова по требованию руководителя по спорту и развитию Ральфа Рангника.

    По информации Eurostavka, 22-летний футболист мог сменить команду, чтобы чаще играть, однако его уход заблокировал немецкий специалист.

    Ранее сообщалось, что в подписании фулбека заинтересованы «Рубин», «Ростов» и «Ахмат».

    • В этом сезоне Ненахов провел на поле 4 минуты.
    • «Локо» купил игрока в июне у «Ахмата» за 2 миллиона евро.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Eurostavka

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    30.08.2021 23:58
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