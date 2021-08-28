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    Серия А. «Ювентус» дома уступил выходцу из Серии В «Эмполи»; «Фиорентина» победила «Торино», Кокорин остался в запасе

    «Ювентус» на своем поле проиграл «Эмполи». Последний раз туринцы проигрывали этому сопернику в чемпионате в 1999 году.

    В другой встрече «Фиорентина» оказалась сильнее «Торино». Россиянин Александр Кокорин остался в запасе хозяев.

    Италия. Серия А. 3-й тур

    Фиорентина – Торино – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гонсалес, 41; 2:0 – Влахович, 70; 2:1 – Верди, 89.

    Ювентус – Эмполи – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Манкузо, 21.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2021 23:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +898

      Alex Y 51 минуту назад

      Вот гад тренер Фиорентины, специально 4 замены, а 5ую для Кокорина не использовал((, а он был забил может быть((, а Ювентус без Роналду уже опозорился, предлагаю им курить Кокорина, и он забьет Зениту два нет три гола)

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