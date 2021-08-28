Серия А. «Ювентус» дома уступил выходцу из Серии В «Эмполи»; «Фиорентина» победила «Торино», Кокорин остался в запасе

Вот гад тренер Фиорентины, специально 4 замены, а 5ую для Кокорина не использовал((, а он был забил может быть((, а Ювентус без Роналду уже опозорился, предлагаю им курить Кокорина, и он забьет Зениту два нет три гола)
«Ювентус» на своем поле проиграл «Эмполи». Последний раз туринцы проигрывали этому сопернику в чемпионате в 1999 году.
В другой встрече «Фиорентина» оказалась сильнее «Торино». Россиянин Александр Кокорин остался в запасе хозяев.
Италия. Серия А. 3-й тур
Фиорентина – Торино – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Гонсалес, 41; 2:0 – Влахович, 70; 2:1 – Верди, 89.
Гол: 0:1 – Манкузо, 21.