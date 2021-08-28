Серия А. «Ювентус» дома уступил выходцу из Серии В «Эмполи»; «Фиорентина» победила «Торино», Кокорин остался в запасе

«Ювентус» на своем поле проиграл «Эмполи». Последний раз туринцы проигрывали этому сопернику в чемпионате в 1999 году.

В другой встрече «Фиорентина» оказалась сильнее «Торино». Россиянин Александр Кокорин остался в запасе хозяев.

Италия. Серия А. 3-й тур

Фиорентина – Торино – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес, 41; 2:0 – Влахович, 70; 2:1 – Верди, 89.

Ювентус – Эмполи – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Манкузо, 21.

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