Зарема: «Витория неконкурентоспособен в России. «Спартаку» нужен гладиатор»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результаты команды после назначения на пост главного тренера Руя Витории.

Клуб подписал контракт с португальским специалистом в мае.

Стороны заключили соглашение до 2023 года.

При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.

«Я не смотрела игру [против «Сочи»]. По поводу Руя я выразила своe мнение ещe в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема.

Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт. Я не присутствую на матчах при данном тренере. Всe происходящее – ответственность беглого спортивного директора.

Нужно было выбирать тренера. Времени было предостаточно. Были кандидатуры, которые продолжили бы играть в футбол Тедеско. Но захотелось всe сломать, навязать новые схемы, которые не работают. Ведь они уже были опробованы Доменико. Поэтому получайте удовольствие от португальского футбола.

Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор», – сказала Зарема.