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  • Зарема: «Витория неконкурентоспособен в России. «Спартаку» нужен гладиатор»

Зарема: «Витория неконкурентоспособен в России. «Спартаку» нужен гладиатор»

27 августа 2021, 00:21
63

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результаты команды после назначения на пост главного тренера Руя Витории.

  • Клуб подписал контракт с португальским специалистом в мае.
  • Стороны заключили соглашение до 2023 года.
  • При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.

«Я не смотрела игру [против «Сочи»]. По поводу Руя я выразила своe мнение ещe в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема.

Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт. Я не присутствую на матчах при данном тренере. Всe происходящее – ответственность беглого спортивного директора.

Нужно было выбирать тренера. Времени было предостаточно. Были кандидатуры, которые продолжили бы играть в футбол Тедеско. Но захотелось всe сломать, навязать новые схемы, которые не работают. Ведь они уже были опробованы Доменико. Поэтому получайте удовольствие от португальского футбола.

Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор», – сказала Зарема.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (63)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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paracetamol
1630013592
Свиней и гладиатор тренироваться не заставит. Опять сдохли во 2-м тайме. Причем тут Руй? Он такого гумуса в жизни не видел, даже у арапов!
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BRO_football
1630014603
Да нормальный тренер, чё вы сразу начинаете? Все ведь хотят увидеть Спартак в пердиве, поэтому Виторию надо оставить.
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Dgad
1630040908
Да пока ты там у руля с такими Поповыми вам хоть Гвардиолу поставь один хрен прикажете слить если что то не по вашему пойдет
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rash1959
1630043776
Ну и кто скажет, что она говорит что то не так. Зарему к штурвалу, пусть собирает своих менеджеров, остальных в топку.
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ilichkadr
1630044666
А Зарема-то молодца! Как ни странно это звучит, но дует она в правильном направлении. Жаль, что Лёня её не прислушивается.
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SPACE TRUCKIN
1630047545
надоело уже всё это гумно вокруг Спартака...из великого клуба сделали посмешище...
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paracetamol
1630049288
Хрякам надо ведро скипидара в задний проход. Тогда забегают!
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Garrincha58
1630052308
У них нет самоваров, зато теперь у Руя есть русский самовар от Пари-матча
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zigbert
1630057450
Она не смотрела видите ли игру Спартака. Да почти все кому небезразлична игра Спартака смотрели этот матч и переживали. С таким влиянием можно было бы сделать для команды что то полезное а не строить из себя всезнающую. Да и откровенно надоели все эти склоки вокруг команды.
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JTherry
1630057493
Павлюченко: "Раньше мы говорили «Спартак и футбол», а теперь – «Спартак и бардак». Все. Скоро уже появится отдельный канал, который будет показывать бардак в «Спартаке». Этот клуб уже отношение имеет не к футболу, а к какому-нибудь бардаку..."
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