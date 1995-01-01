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    Зарема: «Витория неконкурентоспособен в России. «Спартаку» нужен гладиатор»

    Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результаты команды после назначения на пост главного тренера Руя Витории.

    • Клуб подписал контракт с португальским специалистом в мае.
    • Стороны заключили соглашение до 2023 года.
    • При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.

    «Я не смотрела игру [против «Сочи»]. По поводу Руя я выразила своe мнение ещe в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема.

    Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт. Я не присутствую на матчах при данном тренере. Всe происходящее – ответственность беглого спортивного директора.

    Нужно было выбирать тренера. Времени было предостаточно. Были кандидатуры, которые продолжили бы играть в футбол Тедеско. Но захотелось всe сломать, навязать новые схемы, которые не работают. Ведь они уже были опробованы Доменико. Поэтому получайте удовольствие от португальского футбола.

    Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть титулов. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор», – сказала Зарема.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 00:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3387

      neim 12 секунд назад

      Спартаку нужен не гладиатор, а новый Федун. Старый уже не на что не годен.

      0
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      Рейтинг: +24976

      пьяныйхоровод 34 минуты назад

      Радиатор ?

      0
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      Рейтинг: +10253

      BRO_football 1 час назад

      Да нормальный тренер, чё вы сразу начинаете? Все ведь хотят увидеть Спартак в пердиве, поэтому Виторию надо оставить.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3387

      neim 1 час назад

      Не то слово, он просто бесполезен.

      0
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      Рейтинг: +16563

      derrik2000 1 час назад

      "Были кандидатуры, которые продолжили бы играть в футбол Тедеско."

      Не дай Бог!

      0
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      Рейтинг: +2104

      Ubuntu 1 час назад

      Она же сама его выбрала по знаку зодиака

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      Рейтинг: +12631

      paracetamol 1 час назад

      Свиней и гладиатор тренироваться не заставит. Опять сдохли во 2-м тайме. Причем тут Руй? Он такого гумуса в жизни не видел, даже у арапов!

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