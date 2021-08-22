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    Божович: «Контракт Карпина со сборной России – издевательство. Умом Россию не понять»

    Бывший главный тренер «Ростова» и ряда других клубов РПЛ Миодраг Божович высказался по поводу контракта Валерия Карпина со сборной России. Он увидел в соглашении издевку.

    «Воспринял назначение Карпина положительно, это очень хорошее решение для российского футбола. Валерий был хорошим футболистом, сейчас раскрылся как тренер. Карпин отлично знает отечественный футбол, но это не значит, что он сразу должен показывать результат. Ему нужно дать время, чтобы он хорошо выполнил свою работу.

    У него контракт на полгода? Знаете, почему так? Он не итальянец и не голландец, им бы сразу на три года дали контракт. А он русский, поэтому всего на шесть месяцев. Это очень неправильно. В России так издеваются над своими тренерами. Не понимаю вообще, почему только на полгода. Как это возможно? Как говорится, умом Россию не понять», – сказал Божович.

    • Карпин дебютирует в сборной 1 сентября в отборочном матче ЧМ-2022 против Хорватии.
    • Россия идет в группе на 2-м месте.
    • Божович больше года без работы.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +7985

      САДЫЧОК 5 минут назад

      Отправьте , этого Божовича в Гондурас или откуда он там !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4088

      TOMSON 1 час назад

      Верно он все говорит. Уже давно это замечаю и не только в футболе. У иностранных граждан в нашей стране прав и уважения больше.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5405

      BarStep > TOMSON 45 минут назад

      Например?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20262

      vladimir-7 1 час назад

      Все иностранные тренеры, включая и Божовича, Россию понимают,
      только, с точки зрения денег, а Россия сама решит кого и на какой
      срок назначать главным тренером сборной России. Тебя не назначили, вот и иди дальше нх, обиженный.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      mamba9090909 1 час назад

      Божович, тебе дать контракт на 4 года, через полгода станет понятно, что ты ничего не можешь, а контракт не разорвать, неустойку платить придётся, и не малую. А здесь всё просто, через полгода покажет результат - контракт продолжат, нет - разойдутся миром. Кстати, за полгода можно и кандидатуру приличную подобрать, на всякий случай.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2567

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Так чинуши из РФС свою задницу прикрывают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50796

      portero 1 час назад

      Надеюсь что у Карпина получится и ему продлят контракт на нормальных условиях....

      4
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    • ...
      Рейтинг: +67337

      insider_retro 1 час назад

      Так и есть... Это, видимо, с трудом достигнутое соглашение сторон, по которому Карпин на своих условиях работает, а РФС в условиях цейтнота закрывает вакантную дыру... Компромисс...
      За полгода один, вероятно, наработается, а РФС втихаря подыщет забугорного мастера... И дальше - всё, как обычно, с не большими отступлениями от сюжета...

      9
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      Рейтинг: +21216

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жму руку, Миодраг. Абсолютно прав. *****!

      5
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      Рейтинг: +5405

      BarStep > DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      В России почему-то есть не мало людей, которые преклоняются пере всем заграничным, в т.ч. числе и по их мнению о нас, наших поступках и т.д...
      Не понимаю я вас..
      Как это возможно? Как говорится, умом Россию не понять..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1508

      Sviro 2 часа назад

      Это кто тут тявкает? У самого бомжовича ум-то есть?

      3
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      Рейтинг: +11

      Andrewik 2 часа назад

      0
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