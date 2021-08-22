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  • Божович: «Контракт Карпина со сборной России – издевательство. Умом Россию не понять»

Божович: «Контракт Карпина со сборной России – издевательство. Умом Россию не понять»

22 августа 2021, 13:36
32

Бывший главный тренер «Ростова» и ряда других клубов РПЛ Миодраг Божович высказался по поводу контракта Валерия Карпина со сборной России. Он увидел в соглашении издевку.

«Воспринял назначение Карпина положительно, это очень хорошее решение для российского футбола. Валерий был хорошим футболистом, сейчас раскрылся как тренер. Карпин отлично знает отечественный футбол, но это не значит, что он сразу должен показывать результат. Ему нужно дать время, чтобы он хорошо выполнил свою работу.

У него контракт на полгода? Знаете, почему так? Он не итальянец и не голландец, им бы сразу на три года дали контракт. А он русский, поэтому всего на шесть месяцев. Это очень неправильно. В России так издеваются над своими тренерами. Не понимаю вообще, почему только на полгода. Как это возможно? Как говорится, умом Россию не понять», – сказал Божович.

  • Карпин дебютирует в сборной 1 сентября в отборочном матче ЧМ-2022 против Хорватии.
  • Россия идет в группе на 2-м месте.
  • Божович больше года без работы.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Божович Миодраг Карпин Валерий
Комментарии (32)
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NewLife
1629629540
Время, которое давалось Миодрагу, исчисляется годами. Ну и где хорошо выполненная работа ?
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Sviro
1629630006
Это кто тут тявкает? У самого бомжовича ум-то есть?
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DOCTOR PENALTY
1629630240
Жму руку, Миодраг. Абсолютно прав. *****!
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insider_retro
1629630259
Так и есть... Это, видимо, с трудом достигнутое соглашение сторон, по которому Карпин на своих условиях работает, а РФС в условиях цейтнота закрывает вакантную дыру... Компромисс... За полгода один, вероятно, наработается, а РФС втихаря подыщет забугорного мастера... И дальше - всё, как обычно, с не большими отступлениями от сюжета...
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portero
1629631332
Надеюсь что у Карпина получится и ему продлят контракт на нормальных условиях....
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Иван Петров 1986
1629631404
Так чинуши из РФС свою задницу прикрывают.
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mamba9090909
1629632343
Божович, тебе дать контракт на 4 года, через полгода станет понятно, что ты ничего не можешь, а контракт не разорвать, неустойку платить придётся, и не малую. А здесь всё просто, через полгода покажет результат - контракт продолжат, нет - разойдутся миром. Кстати, за полгода можно и кандидатуру приличную подобрать, на всякий случай.
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vladimir-7
1629632873
Все иностранные тренеры, включая и Божовича, Россию понимают, только, с точки зрения денег, а Россия сама решит кого и на какой срок назначать главным тренером сборной России. Тебя не назначили, вот и иди дальше нх, обиженный.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1629638054
Заразная болезнь "валераверов" была только у фанатов Спартака, а теперь стала заражать и остальных.
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житель СПб
1629645297
Все верно. У нас принято своих людей не уважать. И в этом смысле Валерий Карпин - человек, осознанно пошедший на амбразуру. Что вызывает доп.уважение.
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