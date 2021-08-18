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Роша: «Получил в России важный опыт»

18 августа 2021, 21:26
5

Нападающий Педро Роша дал комментарий после трансфера в «Атлетико Паранаэнсе». Он арендован у «Спартака».

«Получил в России важный опыт, а сейчас рад вернуться на родину. «Атлетико Паранаэнсе» становился чемпионом, отлично выступает в турнирах», – сказал игрок.

  • Бразильский клуб арендовал игрока на 1 год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
  • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
  • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Атлетико Паранаэнсе» презентовал арендованного у «Спартака» Рошу

Источник: официальный сайт «Атлетико Паранаэнсе»
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Спартак Атлетико Паранаэнсе Роша Педро
Комментарии (5)
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Fusballer
1629311588
Игры за дубль Спартака?) Ну и опыта быстрого срубания бабла без напряга)
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vmonomah17
1629311955
Парень себя уже обеспечил до старости, так что теперь может поиграть для удовольствия)
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derrik2000
1629313425
Опыт, думаю, такой: НА ХРЕН МНЕ ЭТОТ ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТИНЕНТ! Дома хорошо: бананьи и голые девки на каждом шагу! ))
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inzek
1629326726
что не суйся сюда)
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serglider
1629354227
Роша: «Получил в России важный опыт и... кучу бабла, особо не напрягаясь» Теперь всем своим друганам футболистам будет рассказывать, что самые халявные бабки зарабатывают в России)))
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