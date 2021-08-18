Роша: «Получил в России важный опыт»

Нападающий Педро Роша дал комментарий после трансфера в «Атлетико Паранаэнсе». Он арендован у «Спартака».
«Получил в России важный опыт, а сейчас рад вернуться на родину. «Атлетико Паранаэнсе» становился чемпионом, отлично выступает в турнирах», – сказал игрок.
- Бразильский клуб арендовал игрока на 1 год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
- «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
- Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.
«Атлетико Паранаэнсе» презентовал арендованного у «Спартака» Рошу
Источник: официальный сайт «Атлетико Паранаэнсе»