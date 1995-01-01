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    Роша: «Получил в России важный опыт»

    Нападающий Педро Роша дал комментарий после трансфера в «Атлетико Паранаэнсе». Он арендован у «Спартака».

    «Получил в России важный опыт, а сейчас рад вернуться на родину. «Атлетико Паранаэнсе» становился чемпионом, отлично выступает в турнирах», – сказал игрок.

    • Бразильский клуб арендовал игрока на 1 год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.

    «Атлетико Паранаэнсе» презентовал арендованного у «Спартака» Рошу

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Атлетико Паранаэнсе»

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16460

      derrik2000 59 минут назад

      Опыт, думаю, такой: НА ХРЕН МНЕ ЭТОТ ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТИНЕНТ!
      Дома хорошо: бананьи и голые девки на каждом шагу! ))

      0
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      Рейтинг: +1168

      vmonomah17 1 час назад

      Парень себя уже обеспечил до старости, так что теперь может поиграть для удовольствия)

      0
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      Рейтинг: +6503

      Fusballer 1 час назад

      Игры за дубль Спартака?) Ну и опыта быстрого срубания бабла без напряга)

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