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«Спартак» отдал Рошу в аренду «Атлетико Паранаэнсе»

13 августа 2021, 13:12
7

«Спартак» объявил о переходе нападающего Педро Роши в «Атлетико Паранаэнсе».

Бразильский клуб арендовал игрока на один год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

«Договор вступит в силу после прохождения футболистом медицинского обследования.

Отметим, что Роша согласился на понижение заработной платы. Желаем Педро успешно проявить себя на родине!» – говорится в заявлении москвичей.

  • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
  • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Атлетико Паранаэнсе Роша Педро
Комментарии (7)
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oyabun
1628849974
Желаем Роше настолько успешно проявить себя в новом клубе, чтобы выкупили его уже наконец и это позорная страница в истории Спартака была закрыта.
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SLADE2019
1628851194
Остается только, чтобы определенные условия были выполнены. Интересно, что это за условия? Если, при условии, что Роша за сезон забьет 20 и более голов, то с одной стороны, оно вряд ли выполнимо, а если вдруг получится, то можно такую корову и самому оставить. А по большому счету, конечно же позорная страница.
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Fusballer
1628852587
Покупали за 12 млн, сейчас стоит полтора. Хотя он стоил максимально 3 ляма)))) Гениальный федуновский ход. Заколебали уже народными деньгами сорить, сволочи.
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alefreddy
1628859861
вот такая селекция в клубе ему красная цена 1.2млн
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zigbert
1628862609
Ну хоть что то положительное наметилось в его карьере. Удачной игры тебе Педро в бразильском клубе!
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JTherry
1628875043
adios, Ped.ritto..! еще одна легенда свалила в аренду, творческих успехов... имя на латинице звездами на бомбе метит)))
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