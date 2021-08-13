«Спартак» отдал Рошу в аренду «Атлетико Паранаэнсе»

«Спартак» объявил о переходе нападающего Педро Роши в «Атлетико Паранаэнсе».

Бразильский клуб арендовал игрока на один год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

«Договор вступит в силу после прохождения футболистом медицинского обследования.

Отметим, что Роша согласился на понижение заработной платы. Желаем Педро успешно проявить себя на родине!» – говорится в заявлении москвичей.