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    «Спартак» отдал Рошу в аренду «Атлетико Паранаэнсе»

    «Спартак» объявил о переходе нападающего Педро Роши в «Атлетико Паранаэнсе».

    Бразильский клуб арендовал игрока на один год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

    «Договор вступит в силу после прохождения футболистом медицинского обследования.

    Отметим, что Роша согласился на понижение заработной платы. Желаем Педро успешно проявить себя на родине!» – говорится в заявлении москвичей.

    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6397

      Fusballer 1 час назад

      Покупали за 12 млн, сейчас стоит полтора. Хотя он стоил максимально 3 ляма)))) Гениальный федуновский ход. Заколебали уже народными деньгами сорить, сволочи.

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      Рейтинг: +317

      SLADE2019 1 час назад

      Остается только, чтобы определенные условия были выполнены. Интересно, что это за условия? Если, при условии, что Роша за сезон забьет 20 и более голов, то с одной стороны, оно вряд ли выполнимо, а если вдруг получится, то можно такую корову и самому оставить. А по большому счету, конечно же позорная страница.

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      Рейтинг: +28931

      oyabun 1 час назад

      Желаем Роше настолько успешно проявить себя в новом клубе, чтобы выкупили его уже наконец и это позорная страница в истории Спартака была закрыта.

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