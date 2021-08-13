«Спартак» отдал Рошу в аренду «Атлетико Паранаэнсе»

«Спартак» объявил о переходе нападающего Педро Роши в «Атлетико Паранаэнсе».
Бразильский клуб арендовал игрока на один год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
«Договор вступит в силу после прохождения футболистом медицинского обследования.
Отметим, что Роша согласился на понижение заработной платы. Желаем Педро успешно проявить себя на родине!» – говорится в заявлении москвичей.
- «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
- Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.
Источник: Официальный сайт «Спартака»