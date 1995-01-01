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    «СЭ»: КДК аннулировал красную карточку вратаря «Ахмата» Шелии. Удаление в игре с «Рубином» признано ошибочным

    Удаление вратаря «Ахмата» Георги Шелии в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1) признано ошибочным, сообщает «Спорт-Экспресс».

    КДК РФС не станет дисквалифицировать футболиста.

    • Футболист получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.
    • Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.
    • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2457

      ySS 5 минут назад

      Ну что, Кукуяна в штрафбат?)

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