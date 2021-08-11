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  • «СЭ»: КДК аннулировал красную карточку вратаря «Ахмата» Шелии. Удаление в игре с «Рубином» признано ошибочным

«СЭ»: КДК аннулировал красную карточку вратаря «Ахмата» Шелии. Удаление в игре с «Рубином» признано ошибочным

11 августа 2021, 22:26
17

Удаление вратаря «Ахмата» Георги Шелии в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1) признано ошибочным, сообщает «Спорт-Экспресс».

КДК РФС не станет дисквалифицировать футболиста.

  • Футболист получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.
  • Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.
  • После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.

Талалаев: «Видимо, кто-то свыше решил, что «Рубину» эта победа нужнее. Лучшей была связка Кукуян – Кварацхелия»

Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами – полный ноль!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин Шелия Гиорги Кукуян Павел
Комментарии (17)
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ySS
1628711144
Ну что, Кукуяна в штрафбат?)
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ArReal
1628712146
Ну и зачем спрашивается тогда Вар нужен?
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Persona_non_Grata
1628712163
Что то Кукуян кукуянит не по детски (((
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серега кашин
1628713009
ахмату от этого не легче ниразу
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Ubuntu
1628713348
Не первый раз когда он удаляет после просмотра ВАР Ахметова в матче с пятачками тоже ни за что удалил
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Garrincha58
1628747817
вот как бывает всем трём командам кто сейчас лидирует удалось набрать по 9 очков благодаря судьям, а так бы на первом месте был ННовгород
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Spinorr
1628750231
А что на Кукуяна набросились? Он сразу желтую показал, но тут чудья на ВАР рекомендовал посмотреть. Посмотрел, блин. И, кстати, надо еще подумать, под каким давлением принималось решение об аннулировании КК.
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zigbert
1628756174
Сезон только начался а судейских ошибок не становится меньше.
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paracetamol
1628757369
Хухуяна и ВАРщиков отдать в Чечню Рамазану! Интересно, что он с ними сделает? Показать по телеку обязательно.
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pro-vad
1628758955
Возможно политика вмешалась и повлияла на решение КДК РФС. Если бы удалили вратаря Урала или Уфы, ни какой отмены бы не было! Они так желтую отменят. Рафик ни в чем не виноват. Виноват Игнатьев который бежал на ворота))
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