«СЭ»: КДК аннулировал красную карточку вратаря «Ахмата» Шелии. Удаление в игре с «Рубином» признано ошибочным

Удаление вратаря «Ахмата» Георги Шелии в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (2:1) признано ошибочным, сообщает «Спорт-Экспресс».
КДК РФС не станет дисквалифицировать футболиста.
- Футболист получил красную карточку на 55-й минуте за фол последней надежды.
- Судья Павел Кукуян перед принятием решения воспользовался системой VAR.
- После удаления проигрывающий «Рубин» забил «Ахмату» 2 гола.
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Источник: «Спорт-Экспресс»