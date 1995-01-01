РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче Семина

Нормальное начало Палыча.
Удачи по-больше в дальнейшем!)
Закончился матч 3-го тура чемпионата России между «Химками» и «Ростовом». Команды сыграли вничью – 1:1.
На гол нападающего гостей Николая Комличенко хозяева ответили забитым мячом полузащитника Дениса Глушакова с пенальти.
«Ростов» под руководством Юрия Семина набрал первое очко в РПЛ и занимает 15-е место. «Химки» идут шестыми (4 очка).
Россия. РПЛ. 3-й тур
Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Комличенко, 14; 1:1 – Глушаков, 70 (с пенальти).