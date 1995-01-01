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    РПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Химками» в первом матче Семина

    Закончился матч 3-го тура чемпионата России между «Химками» и «Ростовом». Команды сыграли вничью – 1:1.

    На гол нападающего гостей Николая Комличенко хозяева ответили забитым мячом полузащитника Дениса Глушакова с пенальти.

    «Ростов» под руководством Юрия Семина набрал первое очко в РПЛ и занимает 15-е место. «Химки» идут шестыми (4 очка).

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Комличенко, 14; 1:1 – Глушаков, 70 (с пенальти).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии32
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      Рейтинг: +2430

      ySS 13 минут назад

      Нормальное начало Палыча.
      Удачи по-больше в дальнейшем!)

      0
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      Рейтинг: +7543

      GoLenaStop 51 минуту назад

      А, Ростсельмаш получил мощные удары, а держится.
      А, ждите ответки!!!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      0
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      Рейтинг: -197

      diamondfan 53 минуты назад

      Ростов позор!

      0
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      Рейтинг: +13799

      Garrincha58 1 час назад

      странно почему Зенит зевает такого вратаря молодой перспективный, а ведь в команде нет приличного воротчика Кержаков хороший, но среднего уровня кипер

      1
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      Рейтинг: +50128

      portero > Garrincha58 54 минуты назад

      его же подписывает московская команда, сказали так и оставляет на год в Химках.... может ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +1413

      Красногорск_Фан 1 час назад

      В первом тайме команды пытались оторвать друг другу ноги, руки, головы.
      Это пугало. Химки, особенно дома не подарок, присоединяюсь к респектам вратарю и тренеру Химок, поэтому Ростов и ЮПС с почином. Результат не идеальный, но нормальный. И есть куда прогрессировать для стабильного нахождения в верхней части таблицы.

      1
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      Рейтинг: +4368

      polt 1 час назад

      Семина с почином.

      2
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      Рейтинг: +16276

      derrik2000 2 часа назад

      Я дам такую оценку матча:

      Сегодня ОБЕ команды играли намного лучше, чем вчера особи в красно-белой форме, по какому-то странному стечению обстоятельств имеющие на начало сезона контракты игроков ФК "Спартак Москва". )

      2
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      Рейтинг: +990

      Enter2006 2 часа назад

      Лантратова - в сборную России в качестве главного голкипера! Красавец!

      2
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      Рейтинг: +50128

      portero > Enter2006 2 часа назад

      Тренер сборной смотрел, может и позвать...

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      Рейтинг: +990

      Enter2006 > portero 2 часа назад

      И дай Бог, человек действительно старается. А если старается - нужно это замечать. Вратарь прогрессирует сильно, думаю тут не будет возражений.

      2
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      Рейтинг: +1413

      Красногорск_Фан > Enter2006 1 час назад

      В сборную не сборную но реально радует. И дай бог это только начало.

      1
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      Рейтинг: +990

      Enter2006 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Я сам с Химок, тут были такие личности как Тихонов и пр. Мне удостоилась честь встретиться с голкипером Березовским, мастером по отражению пенальти. Сын мой тоже был в проф. футболе. Я всё это видел собственными глазами. Я считаю что Лантратов - реальный кандидат в сборную РФ!

      1
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      Рейтинг: +1413

      Красногорск_Фан > Enter2006 1 час назад

      Соседи )) См на мой ник. Я к вам ездил до ковида на баскетбол да и на ФК Арене Химки бывал не раз. Буду рад если сложится и Лантратов проявит себя в сборной!

      2
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      Рейтинг: +990

      Enter2006 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Точно! А я работаю в Красногорске, возле правительства МО )) Ну да, Лантратов молодец в последние годы.

      2
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      Рейтинг: +1090

      zarsm 2 часа назад

      Кто нибудь видел хоть в одном из повторов касание ноги Байрамяна? Актриса подмосквабадская упала и судья купился. Это пенальти на 1 %.

      3
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      Рейтинг: +990

      Enter2006 > zarsm 2 часа назад

      Там было два момента, получше посмотри всю ситуацию

      0
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      Рейтинг: +1090

      zarsm > Enter2006 2 часа назад

      И? Осипенко тем более там никого не трогал. По видео невозможно определить очевидный контакт, а следовательно пенальти назначать в этой ситуации - как ткнуть пальцем в воздух

      1
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      Рейтинг: +990

      Enter2006 > zarsm 2 часа назад

      Посмотри одну из камер, чистый пеналь. Не зря показывали. Развернули в другую сторону. Я за справедливость, пеналь там был.

      0
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      Рейтинг: +850

      Mr Green > zarsm 2 часа назад

      100%! он ему по ноге снизу попал, это ж Байрамян, слишком часто по мячу головой бьёт, сколько уже напривозил, так и не понимает, что играть надо в штрафной аккуратнее

      1
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      Рейтинг: +394

      Riot Zero > zarsm 1 час назад

      Нет братишка, Байрамян ногой попал в ногу сопернику. Но меня убивает это правило в футболе, по эпизоду видно, что игрок Химок попал по мячу, мяч полетел от его ноги выше ворот, а потом Байрамян попадает игроку Химок в ногу. Уже после того, как игрок Химок пробил, да нарушение, но оно после акцентированного удара, почему нельзя ограничиться после такого эпизода карточкой и не важно жёлтой или красной, но без пенальти. И не надо орать болелам других команд, что я защищаю Ростов, так как являюсь болельщиком Ростова, вы посмотрите повтор фола Байрмяна в замедленном действии, благо интернет позволяет.

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      Рейтинг: +1090

      zarsm > zarsm 1 час назад

      Ребята, с такими пеналями это уже не футбол. Правила ужасны

      1
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      Рейтинг: +1166

      Muboraksho 2 часа назад

      Не плохое начало... Химки хорошая команда.

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