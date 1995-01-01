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    Лига чемпионов. «Шахтер» одержал волевую победу над «Генком», ПСВ разгромил «Мидтьюлланд»

    Закончились два матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Шахтер», уступая после первого тайма, обыграл «Генк» (2:1).

    ПСВ забил три безответных гола в ворота «Мидтьюлланда».

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первые матчи

    Генк (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Онуачу, 39; 1:1 – Тете, 63; 1:2 – Патрик, 81.

    ПСВ (Нидерланды) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мадуэке, 19; 2:0 – Гетце, 29; 3:0 – Гакпо, 32.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2402

      ySS 1 минуту назад

      ПСВ контролировал весь матч, без шансов для гостей.
      Готовность впечатлила, может быть на фоне датчан

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