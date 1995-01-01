Лига чемпионов. «Шахтер» одержал волевую победу над «Генком», ПСВ разгромил «Мидтьюлланд»

ПСВ контролировал весь матч, без шансов для гостей.
Готовность впечатлила, может быть на фоне датчан
Закончились два матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
«Шахтер», уступая после первого тайма, обыграл «Генк» (2:1).
ПСВ забил три безответных гола в ворота «Мидтьюлланда».
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первые матчи
Генк (Бельгия) – Шахтер (Украина) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Онуачу, 39; 1:1 – Тете, 63; 1:2 – Патрик, 81.
ПСВ (Нидерланды) – Мидтьюлланд (Дания) – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мадуэке, 19; 2:0 – Гетце, 29; 3:0 – Гакпо, 32.