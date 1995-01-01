Промес, Джикия и Мозес могут пропустить матч с «Бенфикой»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии игроков команды перед первым матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».

«Скорее всего, Промес не сыграет. По прежнему не в строю Маслов.

Что касается Мозеса и Джикии, которые получили повреждения в прошлом матче, то мы надеемся, что они будут готовы в среду», – сказал Витория.