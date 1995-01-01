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    Промес, Джикия и Мозес могут пропустить матч с «Бенфикой»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о состоянии игроков команды перед первым матчем 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».

    «Скорее всего, Промес не сыграет. По прежнему не в строю Маслов.

    Что касается Мозеса и Джикии, которые получили повреждения в прошлом матче, то мы надеемся, что они будут готовы в среду», – сказал Витория.

    • Матч «Спартак» – «Бенфика» пройдет в Москве в среду, 4 августа.
    • Начало – в 20.00 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2396

      ySS 33 минуты назад

      Жаль, что под вопросом Промес, Мозес и Джикия.
      Если не будет обоих загорелых, кому играть слева в полузащите?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24425

      Боцман59rus 42 минуты назад

      - к чему это мыло, все сыграют 100%
      Промес, если не в старте, то во втором тайме выйдет точно)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19601

      vladimir-7 54 минуты назад

      Потеря Промежа не так велика, а вот Мозес и Джикия выйдут и отыграют.

      0
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      Рейтинг: +6843

      Старикан 1 час назад

      Печально... Всем скорейшего выздоровления!

      2
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