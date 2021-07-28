Онопко: «Карпин неожиданно позвонил и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?»

Виктор Онопко рассказал, как получил приглашение в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

– Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб.

– Оставалось только поставить подписи под договором?

– Перед этим в понедельник мы втроем встретились в девять утра и за завтраком обсудили ближайшие дела. Потом тепло пообщались в РФС с Александром Дюковым и Александром Алаевым.

– Обязанности в тренерском штабе уже распределены?

– Только в общих чертах. В деталях все будет обсуждаться в Ростове, куда мы в четверг вылетаем с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым. Там и состоится подробный разговор и о предстоящей работе, и о ближайших планах.

Пока же в связи загруженностью в «Ростове» Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты.

Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином».