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  • Онопко: «Карпин неожиданно позвонил и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?»

Онопко: «Карпин неожиданно позвонил и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?»

28 июля 2021, 18:58
14

Виктор Онопко рассказал, как получил приглашение в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

– Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб.

– Оставалось только поставить подписи под договором?

– Перед этим в понедельник мы втроем встретились в девять утра и за завтраком обсудили ближайшие дела. Потом тепло пообщались в РФС с Александром Дюковым и Александром Алаевым.

– Обязанности в тренерском штабе уже распределены?

– Только в общих чертах. В деталях все будет обсуждаться в Ростове, куда мы в четверг вылетаем с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым. Там и состоится подробный разговор и о предстоящей работе, и о ближайших планах.

Пока же в связи загруженностью в «Ростове» Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты.

Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином».

  • Карпин подписал контракт с РФС до 31 декабря 2021 года.
  • Помимо Онопко и Писарева в его тренерский штаб вошли Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.
  • Контракт Карпина будет продлен автоматически, если сборная России попадет в стыки в квалификации к ЧМ-2022.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Онопко Виктор Карпин Валерий
Комментарии (14)
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vmonomah17
1627488486
Сейчас за Витей и Писаревым очередь из агентов выстроится с конвертами, чтобы их футболисты в сборную попали
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alex1951
1627491514
C таким же успехом мог бы и Тихонова и Мостового и Титова подписать...но это мое мнение....Все они из того времени..
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ACESANDEIGHTS
1627495013
Менеджер сборной - Евгений Савин - было бы оч интересно, если бы было правдой)))))
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Кузьмич на трибуне
1627495453
Особых надежд на реинкарнацию сборной не вижу. Но отказаться болеть за нашу сборную не могу. Пожелаю Удачи бывшим игрокам сборной, а ныне тренерам.
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BRO_football
1627496484
Да пусть Карпин берёт в сборную кого хочет! Главное, чтобы сборная вновь хорошо заиграла!
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Garrincha58
1627501757
во бадягу развели
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Plyash
1627502754
Главному тренеру России по футболу нужны Соратники,которые будут его понимать с первого же дня работы,причём такие,которые ему не подпевать будут во всём,а чётко высказывать своё мнение и в случае чего - не побоятся опустить его на землю нашу грешную.И им за это ничего не будет.Это дорогого стоит и это самое главное. А это как раз такие люди.Удачи команде Карпина,а значит и всем нам.
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владимир миронов
1627529099
С бухты-барахты собрать тренерский штаб и потом требовать от него результат--это авантюра. Дай бог, чтобы у Карпина получилось, мы верим в это.
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vladimir-7
1627542884
Карпин собирает своих бывших спартаковцев – Онопко и Писарева, ещё осталось пригласить Симоняна и Ловчева.
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