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    Онопко: «Карпин неожиданно позвонил и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?»

    Виктор Онопко рассказал, как получил приглашение в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

    – Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб.

    – Оставалось только поставить подписи под договором?

    – Перед этим в понедельник мы втроем встретились в девять утра и за завтраком обсудили ближайшие дела. Потом тепло пообщались в РФС с Александром Дюковым и Александром Алаевым.

    – Обязанности в тренерском штабе уже распределены?

    – Только в общих чертах. В деталях все будет обсуждаться в Ростове, куда мы в четверг вылетаем с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым. Там и состоится подробный разговор и о предстоящей работе, и о ближайших планах.

    Пока же в связи загруженностью в «Ростове» Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты.

    Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином».

    • Карпин подписал контракт с РФС до 31 декабря 2021 года.
    • Помимо Онопко и Писарева в его тренерский штаб вошли Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.
    • Контракт Карпина будет продлен автоматически, если сборная России попадет в стыки в квалификации к ЧМ-2022.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1124

      vmonomah17 14 минут назад

      Сейчас за Витей и Писаревым очередь из агентов выстроится с конвертами, чтобы их футболисты в сборную попали

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