Онопко: «Карпин неожиданно позвонил и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?»

Виктор Онопко рассказал, как получил приглашение в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.
– Неожиданно со сборов в Австрии мне позвонил Карпин и спросил: «Если приду в сборную, пойдешь со мной?» А когда его утвердили, уже узнал, что он предложил руководству РФС включить меня и Колю Писарева в его тренерский штаб.
– Оставалось только поставить подписи под договором?
– Перед этим в понедельник мы втроем встретились в девять утра и за завтраком обсудили ближайшие дела. Потом тепло пообщались в РФС с Александром Дюковым и Александром Алаевым.
– Обязанности в тренерском штабе уже распределены?
– Только в общих чертах. В деталях все будет обсуждаться в Ростове, куда мы в четверг вылетаем с Николаем Писаревым, менеджером сборной Евгением Савиным и врачом Эдуардом Безугловым. Там и состоится подробный разговор и о предстоящей работе, и о ближайших планах.
Пока же в связи загруженностью в «Ростове» Карпин попросил меня и Николая начать с просмотра матчей чемпионата, в которых участвуют возможные кандидаты.
Так, в этом туре я должен быть в Самаре на игре «Крыльев» и «Спартака», а Писарев отправится в Тулу, где встречаются «Арсенал» с «Рубином».
- Карпин подписал контракт с РФС до 31 декабря 2021 года.
- Помимо Онопко и Писарева в его тренерский штаб вошли Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.
- Контракт Карпина будет продлен автоматически, если сборная России попадет в стыки в квалификации к ЧМ-2022.