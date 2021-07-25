ФНЛ. «Кубань» уступила «Велесу», «Металлург» сыграл вничью с «Акроном»

Завершились последние матчи 3-го тура ФНЛ.

Липецкий «Металлург» сыграл вничью с «Акроном». «Кубань» уступила «Велесу», играя в меньшинстве с 9-й минуты.

Первенство ФНЛ. 3-й тур

Металлург (Липецк) – Акрон (Тольятти) – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Арустамян, 17; 1:1 – Бабаев, 32; 2:1 – Войдель, 36; 2:2 – Базелюк (с пенальти), 39.

Удаления: нет – Сагуткин, 85.

Кубань (Краснодар) – Велес (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кабахидзе, 51; 0:2 – Джикия (с пенальти), 63.

Удаление: Безденежных, 9 – нет.

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