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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Дюков обещал объявить тренера сборной до старта сезона РПЛ. Карпина назначили во время стартового свистка матча-открытия

    Президент РФС Александр Дюков выполнил обещание объявить нового главного тренера сборной до старта сезона РПЛ. Им стал Валерий Карпин.

    Официально о назначении Карпина РФС объявил в момент стартового свистка в матче «Ростов»«Динамо» (первая игра сезона).

    • Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове».
    • Карпин стал тренером сборной спустя 12 лет после начала тренерской карьеры.
    • В отборочной группе ЧМ-2022 Россия занимает 2-е место.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      serglider 50 минут назад

      Прощай очередной ЧМ по футболу! Дегенерат Карпин с более звездными игроками ничего не выиграл, а с заурядными россейскими игрочишками и подавно... Да и в еврокубках с Ростовом, в прошлом сезоне, он обоср...лся по полной. Дюкову нужно рулить бензоколонкой, а не РФС!

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