Прощай очередной ЧМ по футболу! Дегенерат Карпин с более звездными игроками ничего не выиграл, а с заурядными россейскими игрочишками и подавно... Да и в еврокубках с Ростовом, в прошлом сезоне, он обоср...лся по полной. Дюкову нужно рулить бензоколонкой, а не РФС!
Президент РФС Александр Дюков выполнил обещание объявить нового главного тренера сборной до старта сезона РПЛ. Им стал Валерий Карпин.
Официально о назначении Карпина РФС объявил в момент стартового свистка в матче «Ростов» – «Динамо» (первая игра сезона).
- Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове».
- Карпин стал тренером сборной спустя 12 лет после начала тренерской карьеры.
- В отборочной группе ЧМ-2022 Россия занимает 2-е место.