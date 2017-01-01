Дюков обещал объявить тренера сборной до старта сезона РПЛ. Карпина назначили во время стартового свистка матча-открытия

Президент РФС Александр Дюков выполнил обещание объявить нового главного тренера сборной до старта сезона РПЛ. Им стал Валерий Карпин.

Официально о назначении Карпина РФС объявил в момент стартового свистка в матче «Ростов» – «Динамо» (первая игра сезона).