Тренер «Сочи» Федотов: «Всегда есть амбиции возглавить сборную»

Федотов-очень интересный вариант для сборной России,но Ротенберг не отпустит,разве что кто-то попросит очень...
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.
«Амбиции возглавить сборную всегда есть. Нужно показывать свой класс», – сказал Федотов.
- В четверг РФС объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
- Он возглавлял команду с августа 2016 года.
- Федотов работает в «Сочи» с декабря 2019-го.
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