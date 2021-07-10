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    Тренер «Сочи» Федотов: «Всегда есть амбиции возглавить сборную»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.

    «Амбиции возглавить сборную всегда есть. Нужно показывать свой класс», – сказал Федотов.

    • В четверг РФС объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
    • Он возглавлял команду с августа 2016 года.
    • Федотов работает в «Сочи» с декабря 2019-го.

    Федотов: «Сочи» потерял семь человек. Заболотный и Мевля были очень важны»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +917

      Юрий Крутько 5 минут назад

      Федотов-очень интересный вариант для сборной России,но Ротенберг не отпустит,разве что кто-то попросит очень...

      0
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      Рейтинг: +3023

      Алехсбургер. 27 минут назад

      Кстати..
      вай ноу.?И по совместительству..))
      И овцы целы и пастух доволен.

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