Тренер «Сочи» Федотов: «Всегда есть амбиции возглавить сборную»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.

«Амбиции возглавить сборную всегда есть. Нужно показывать свой класс», – сказал Федотов.

В четверг РФС объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

с поста главного тренера сборной России. Он возглавлял команду с августа 2016 года.

Федотов работает в «Сочи» с декабря 2019-го.

Федотов: «Сочи» потерял семь человек. Заболотный и Мевля были очень важны»