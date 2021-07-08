Тиаго Мотта – новый главный тренер «Специи»

«Специя» объявила о назначении Тиаго Мотты на пост главного тренера.
38-летний специалист возглавил команду вместо Винченцо Итальяно, который ушел в «Фиорентину».
Стороны заключили контракт, рассчитанный до июня 2024 года.
- Из тренерского опыта у Мотты работа в «Дженоа» и юношеской команде «ПСЖ».
- «Специя» в прошлом сезоне финишировала на 15-м месте в Серии А.
- Ранее сообщалось, что клуб может пригласить Доменико Тедеско.
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Источник: Официальный сайт «Специи»