Тиаго Мотта – новый главный тренер «Специи»

«Специя» объявила о назначении Тиаго Мотты на пост главного тренера.
38-летний специалист возглавил команду вместо Винченцо Итальяно, который ушел в «Фиорентину».
Стороны заключили контракт, рассчитанный до июня 2024 года.
- Из тренерского опыта у Мотты работа в «Дженоа» и юношеской команде «ПСЖ».
- «Специя» в прошлом сезоне финишировала на 15-м месте в Серии А.
- Ранее сообщалось, что клуб может пригласить Доменико Тедеско.
WELCOME MISTER!ANDEMO! pic.twitter.com/XTopgWHNyC— Spezia Calcio English (@acspezia_en) July 8, 2021