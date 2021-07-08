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    Тиаго Мотта – новый главный тренер «Специи»

    «Специя» объявила о назначении Тиаго Мотты на пост главного тренера.

    38-летний специалист возглавил команду вместо Винченцо Итальяно, который ушел в «Фиорентину».

    Стороны заключили контракт, рассчитанный до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Специи»

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