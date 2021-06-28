Voetbal Belgie: «Арсенал» готов заплатить 25 миллионов за форварда сборной Украины Яремчука

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может перейти в лондонский «Арсенал».
По информации Voetbal Belgie, лондонский клуб готов заплатить 25 миллионов евро с учетом бонусов за 25-летнего форварда.
Помимо «Арсенала» на Яремчука претендует «Милан», который хочет арендовать футболиста с правом выкупа за 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что украинцем интересуется «Рома».
- Яремчук забил два мяча на Евро-2020.
- Контракт футболиста с «Гентом» истекает летом 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: Voetbal Belgie
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