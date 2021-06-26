Voetbal Belgie: «Арсенал» готов заплатить 25 миллионов за форварда сборной Украины Яремчука

вам не нравится Черчесов?
может прекратим ныть и перейдём к действиям?
я призываю бойкотировать просмотр онлайн матчей сборной России, а так же посещение поединков на стадионе (но несколько баннеров против Усов не помешают), пока РФС не уволит эти бездарные Усы.
распространяйте эту агитацию!
Как ни тяжелы жертвы, приносимые Россией, как она ни измучена и ни истерзана, она упорно борется за увольнение Черчесова. Черчесалисты могут раздавить еще одну-две Андоры, но они не могут спасти лицо перед мировым первенством, ибо он обречен, ибо он будет сметен.
Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук может перейти в лондонский «Арсенал».
По информации Voetbal Belgie, лондонский клуб готов заплатить 25 миллионов евро с учетом бонусов за 25-летнего форварда.
Помимо «Арсенала» на Яремчука претендует «Милан», который хочет арендовать футболиста с правом выкупа за 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что украинцем интересуется «Рома».
- Яремчук забил два мяча на Евро-2020.
- Контракт футболиста с «Гентом» истекает летом 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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