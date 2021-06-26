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  • Калинин: «Мне угрожали, когда поменял украинское гражданство на российское»

Калинин: «Мне угрожали, когда поменял украинское гражданство на российское»

26 июня 2021, 09:40
30

Левый защитник «Ростова» Игорь Калинин высказался об отношениях между Россией и Украиной.

«Те люди, с которыми я общаюсь, не делят Россию и Украину. Для меня это два братских народа. Делить их и, тем более, считать врагами – для меня это вообще неприемлемо.

Когда я поменял гражданство, тоже писали, угрожали. Пусть пишут, если им делать нечего, как сидеть и строчить гадкие сообщения. Для меня главное – мнение моей семьи, моих родителей, партнеров по команде.

А мнение какого-то человека, который оскорбляет последними словами и желает только зла, я их даже не читаю. Поэтому я и удалился из этих всех сетей. Меня достало это. Неприятно читать. Я не знаю, почему народ у нас такой. Столько ненависти... Я не только за себя говорю, но и вообще за других ребят. Там такие слова, которые я врагу не скажу.

Мне было 19 лет. Война началась. Тяжело было бы играть на Украине и ездить постоянно в Крым к маме и бабушке. Мне бы не разрешили. Для меня моя семья – главное в жизни, и поэтому я выбрал Россию.

Плюс была возможность получить русский паспорт и не быть легионером. Меня на Украине ничего не держало», – сказал футболист.

Калинин: «Президент «Урала» сказал, что отвезет меня в лес в багажнике, если я выпью. Наверное, шутил, но кто знает?»

Источник: Ютуб-канал «ФАК.Подкаст»
Россия. Премьер-лига Ростов Калинин Игорь
Комментарии (30)
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111Hunter111
1624689940
Молодец.
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САДЫЧОК
1624693713
То , как этот футболист , отреагировал на журналиста, говорит о недалеком уме . Что , касается президента Урала- то Иванов поступил так - С идиотом по-идиотски !
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САДЫЧОК
1624698889
Серая посредственность ! В Ростове научат , как себя вести .
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American-Patriot
1624699261
Урод, вместо того, чтобы защищать Родину, ты спрятвлся у "врага" и теперь оправдываешь свои действия.
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Mariner
1624714618
Почему-то мне кажется, что если бы наш какой-нить футболер сменил гражданство на украинское и переехал бы во Львов например, ему бы никто ничего не писал... )))
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гор ген
1624715598
Лучше поменял бы ориентацию играл бы за девчат может был бы лучшим
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paracetamol
1624721834
Что значит фулбек, тупой что-ли?
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GoLenaStop
1624729908
Молодец! Игорь Олегович, как россиянин с 2014 года, сделал единственно правильный выбор! Добро пожаловать в российский ногомяч! Будет сначала тяжело, но ты - наш человек! А нацменьшинства сшы - тупорылые хохлы, пусть визжат до своего обоссаного истощения! Браво! РОСТСЕЛЬМАШ!!!
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Spirit_78
1624782650
Украинцы громче всех орут про "футбол без политики", хотя Ракицкого например моментально из сборной выкинули после того, как он в Зенит перешёл. То, что Игорю Калинину угрожали - вообще неудивительно. Удивляет скорее то, что угрозы никто не воплотил в реальность - все знают, какая горькая судьба у "инакомыслящих" на оккупированной бандеровцами территории.
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амани
1624877174
кто такой калинин 7
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