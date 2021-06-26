Калинин: «Мне угрожали, когда поменял украинское гражданство на российское»

Левый защитник «Ростова» Игорь Калинин высказался об отношениях между Россией и Украиной.

«Те люди, с которыми я общаюсь, не делят Россию и Украину. Для меня это два братских народа. Делить их и, тем более, считать врагами – для меня это вообще неприемлемо.

Когда я поменял гражданство, тоже писали, угрожали. Пусть пишут, если им делать нечего, как сидеть и строчить гадкие сообщения. Для меня главное – мнение моей семьи, моих родителей, партнеров по команде.

А мнение какого-то человека, который оскорбляет последними словами и желает только зла, я их даже не читаю. Поэтому я и удалился из этих всех сетей. Меня достало это. Неприятно читать. Я не знаю, почему народ у нас такой. Столько ненависти... Я не только за себя говорю, но и вообще за других ребят. Там такие слова, которые я врагу не скажу.

Мне было 19 лет. Война началась. Тяжело было бы играть на Украине и ездить постоянно в Крым к маме и бабушке. Мне бы не разрешили. Для меня моя семья – главное в жизни, и поэтому я выбрал Россию.

Плюс была возможность получить русский паспорт и не быть легионером. Меня на Украине ничего не держало», – сказал футболист.

Калинин родился в Крыму.

За российские клубы выступает с 2017 года.

До «Ростова» фулбек поиграл за «Урал», «Динамо», «Рубин», «Краснодар» и «Волгарь».

Калинин: «Президент «Урала» сказал, что отвезет меня в лес в багажнике, если я выпью. Наверное, шутил, но кто знает?»