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    Калинин: «Мне угрожали, когда поменял украинское гражданство на российское»

    Левый защитник «Ростова» Игорь Калинин высказался об отношениях между Россией и Украиной.

    «Те люди, с которыми я общаюсь, не делят Россию и Украину. Для меня это два братских народа. Делить их и, тем более, считать врагами – для меня это вообще неприемлемо.

    Когда я поменял гражданство, тоже писали, угрожали. Пусть пишут, если им делать нечего, как сидеть и строчить гадкие сообщения. Для меня главное – мнение моей семьи, моих родителей, партнеров по команде.

    А мнение какого-то человека, который оскорбляет последними словами и желает только зла, я их даже не читаю. Поэтому я и удалился из этих всех сетей. Меня достало это. Неприятно читать. Я не знаю, почему народ у нас такой. Столько ненависти... Я не только за себя говорю, но и вообще за других ребят. Там такие слова, которые я врагу не скажу.

    Мне было 19 лет. Война началась. Тяжело было бы играть на Украине и ездить постоянно в Крым к маме и бабушке. Мне бы не разрешили. Для меня моя семья – главное в жизни, и поэтому я выбрал Россию.

    Плюс была возможность получить русский паспорт и не быть легионером. Меня на Украине ничего не держало», – сказал футболист.

    Калинин: «Президент «Урала» сказал, что отвезет меня в лес в багажнике, если я выпью. Наверное, шутил, но кто знает?»

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    Источник: Ютуб-канал «ФАК.Подкаст»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7512

      САДЫЧОК 28 минут назад

      То , как этот футболист , отреагировал на журналиста, говорит о недалеком уме .
      Что , касается президента Урала- то Иванов поступил так - С идиотом по-идиотски !

      0
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      Рейтинг: +1301

      Радио1000шумеров > САДЫЧОК 15 минут назад

      Почему либерасня всех других людей считает тупыми? Если ты в жоппу долбишься, думаешь стал сверхчеловеком?

      0
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      Рейтинг: +1301

      Радио1000шумеров 34 минуты назад

      Класс чувак. Что там сейчас подсвинки - любители бандеровцев будут хрюкать?

      1
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      Рейтинг: +246

      111Hunter111 1 час назад

      Молодец.

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