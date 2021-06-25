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  • Калинин: «Президент «Урала» сказал, что отвезет меня в лес в багажнике, если я выпью. Наверное, шутил, но кто знает?»

Калинин: «Президент «Урала» сказал, что отвезет меня в лес в багажнике, если я выпью. Наверное, шутил, но кто знает?»

25 июня 2021, 20:58
14

Левый защитник «Ростова» Игорь Калинин поделился воспоминаниями о том, при каких обстоятельствах «Урал» подписал с ним контракт в 2020 году.

«Когда переходил, то все прекрасно понимали, какой я человек и что у меня были проблемы с характером. Я сыграл игру, отдал две голевухи, и затем была встреча.

Сели я, агент и Иванов (президент «Урала» – примечание «Бомбардира»). И Григорий Викторович мне говорит: «Мы тебя берeм. Но если ты, не дай бог, где-то выпьешь, то я тебя закину в багажник и отвезу в лес».

Была ли это ирония? Судя по тому, как он это говорил, могло быть и не с иронией! Наверное, всe же шутил, но кто знает? В любом случае судьбу я не испытывал», – сказал Калинин.

  • Футболист провел в «Урале» полтора сезона.
  • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 32 матчах.
  • Две недели назад Калинин заключил пятилетний контракт с «Ростовом».

Источник: Ютуб-канал «ФАК.Подкаст»
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Калинин Игорь
Комментарии (14)
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moskowcity-petrv
1624644308
Уралмашевское наследие,ностальгирует наверно)
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ЮНик
1624646530
Эх! Кто бы космического Стаса куда-нибудь отвез... Вместе с "игрочишкой-дрочунишкой".
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Plyash
1624646895
Так попробуй,лизни водовки.Неужели не интересно,что будет? Давай,ждём-с...
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derrik2000
1624647480
Суровый мужчина этот Григорий Викоторовч Иванов. )) Суровый и прямой. Да ещё футбол любит. Я с такими, как Иванов, в жизни сталкивался. ТАКИЕ не бьют в спину и не плетут интриги. Правда, предательства тоже не прощают. В общем, от общения с ТАКИМИ людьми, если свои обещания выполняешь, получаешь одно сплошное удовольствие. А к нему ещё и материальный "приварок". ))
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Вомбат
1624647597
Правильно не стал испытывать судьбу. Уральские мужики они суровые. Сами пьют, не закусывая, а футболистам не велят.
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zigbert
1624687579
Видимо Иванов был хорошо информирован о поведении Калинина.
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paracetamol
1624688639
Алкаш наверно, потому и сплавили в Ростов.
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Cromathaar
1624688950
В лес к костоправу, наверное, позвонки на место поставить.
Ответить
житель СПб
1624771318
Тренер Газмяс - для нас самое то!
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