Калинин: «Президент «Урала» сказал, что отвезет меня в лес в багажнике, если я выпью. Наверное, шутил, но кто знает?»

Левый защитник «Ростова» Игорь Калинин поделился воспоминаниями о том, при каких обстоятельствах «Урал» подписал с ним контракт в 2020 году.

«Когда переходил, то все прекрасно понимали, какой я человек и что у меня были проблемы с характером. Я сыграл игру, отдал две голевухи, и затем была встреча.

Сели я, агент и Иванов (президент «Урала» – примечание «Бомбардира»). И Григорий Викторович мне говорит: «Мы тебя берeм. Но если ты, не дай бог, где-то выпьешь, то я тебя закину в багажник и отвезу в лес».

Была ли это ирония? Судя по тому, как он это говорил, могло быть и не с иронией! Наверное, всe же шутил, но кто знает? В любом случае судьбу я не испытывал», – сказал Калинин.