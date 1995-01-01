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    Калинин: «Президент «Урала» сказал, что отвезет меня в лес в багажнике, если я выпью. Наверное, шутил, но кто знает?»

    Левый защитник «Ростова» Игорь Калинин поделился воспоминаниями о том, при каких обстоятельствах «Урал» подписал с ним контракт в 2020 году.

    «Когда переходил, то все прекрасно понимали, какой я человек и что у меня были проблемы с характером. Я сыграл игру, отдал две голевухи, и затем была встреча.

    Сели я, агент и Иванов (президент «Урала» – примечание «Бомбардира»). И Григорий Викторович мне говорит: «Мы тебя берeм. Но если ты, не дай бог, где-то выпьешь, то я тебя закину в багажник и отвезу в лес».

    Была ли это ирония? Судя по тому, как он это говорил, могло быть и не с иронией! Наверное, всe же шутил, но кто знает? В любом случае судьбу я не испытывал», – сказал Калинин.

    • Футболист провел в «Урале» полтора сезона.
    • В его активе 1 гол и 3 ассиста в 32 матчах.
    • Две недели назад Калинин заключил пятилетний контракт с «Ростовом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «ФАК.Подкаст»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8858

      Вомбат 11 минут назад

      Правильно не стал испытывать судьбу. Уральские мужики они суровые. Сами пьют, не закусывая, а футболистам не велят.

      0
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      Рейтинг: +15421

      derrik2000 13 минут назад

      Суровый мужчина этот Григорий Викоторовч Иванов. ))
      Суровый и прямой.
      Да ещё футбол любит.
      Я с такими, как Иванов, в жизни сталкивался.
      ТАКИЕ не бьют в спину и не плетут интриги.
      Правда, предательства тоже не прощают.
      В общем, от общения с ТАКИМИ людьми, если свои обещания выполняешь, получаешь одно сплошное удовольствие.
      А к нему ещё и материальный "приварок". ))

      1
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      Рейтинг: +6199

      playsh 22 минуты назад

      Так попробуй,лизни водовки.Неужели не интересно,что будет?
      Давай,ждём-с...

      1
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      Рейтинг: +4183

      ЮНик 28 минут назад

      Эх! Кто бы космического Стаса куда-нибудь отвез... Вместе с "игрочишкой-дрочунишкой".

      2
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      Рейтинг: +266

      стоп кран 56 минут назад

      если ты, не дай бог, где-то выпьешь,======Чо Игорек, с тех пор не пьешь ?

      0
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      Рейтинг: +1008

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Уралмашевское наследие,ностальгирует наверно)

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