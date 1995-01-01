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    Кудряшов: «Черчесов должен остаться. Выступление на Евро - неудача игроков, а не тренеров»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

    – Все требуют «крови», все обсуждают ваши зарплаты, зарплату главного тренера.

    – Я не знаю, как в других странах, но в нашей стране всегда будет так. Когда команда выигрывает, то выигрывает вся страна, все говорят: «мы», «мы выиграли, мы победили». А когда команда проигрывает, все вокруг говорят: «они», «они проиграли». Это психология. Так было и будет всегда.

    – И многие требуют отставки Черчесова.

    – Это тоже было всегда: разогнать команду, разогнать тренеров. И все хотят компенсации и мало кто хочет разбираться в причинах. Этот Евро – неудача прежде всего игроков, а не тренеров. Тренерский штаб сделал все, чтобы команда выступила успешно.

    Но главный тренер не выходит на поле – выходят игроки. Я не знаю, может быть, кто-то из ребят будет со мной не согласен, что именно мы виноваты в таком выступлении. И я думаю, что действительно ответственность распределяется на всю команду, но в разной степени. Но большая часть вины лежит на нас.

    – Ваше мнение – Черчесов должен остаться?

    – Я считаю, что да. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не все зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической готовности, о ментальной готовности, о тактической готовности каждого игрока.

    Тренер может сказать и объяснить все, но если, условно, игроки не понимают то, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта или, может быть, они не хотят, тут тренер может что-то сделать? Вы так не считаете?

    • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
    • Россияне заняли последнее место в группе Евро-2020 с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.

    Кудряшов: «Черчесов ставил цель дойти до полуфинала Евро. Он разочарован, как и все игроки»

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии14
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      Рейтинг: +14871

      JTherry 2 минуты назад

      "главный тренер не выходит на поле - выходят игроки..."
      ...состав сборной формирует главный тренер, а не игроки... Черчесов с упорством барана "призывает" в сборную Нойштедтера, Кузяева, Оздоева, Жиркова, Семенова, Шунина, Кудряшова...

      0
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      Рейтинг: +4932

      Fusballer 7 минут назад

      Федя по-любому в составе чабана будет. Ну а что - молодой, перспективный защитник.

      0
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      Рейтинг: +872

      fhnv 10 минут назад

      Ты просто будеш послан из сборной если стасика уберут вот и очко жим жим у тебя кудряш

      2
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      Рейтинг: +23482

      Боцман59rus 15 минут назад

      конечно остаться, кто же тебя деревяшку,кроме чабана вызовет.
      - навешали народу ламшу на уши, что защитников в стране нет, селина шею, ножки свесили

      1
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      Рейтинг: +2881

      absent32 24 минуты назад

      дело в том, что он собрал этих футболистов. сборная уже давно нуждается в обновлении. но уже долгие годы в сборное одни и те же лица. так, появляются один-два в цикл. от куда появился Жиров в сборной, да пофиг что он просто вызвался. да лучше пацана какого взять. у него глаза загорятся после сбора с лучшими игроками и в свой клуб приедет уже совсем другим. зачем в сборной Жирков? он даже в Зените толком не играет, но сборной нужен кровь из носу!!! и по многим другим много вопросов. но к отборочным на ЧМ-2022 ни чего не изменится, и Жирова призовут и Жиркова, и Кудряшов там с Семеновым будут. вон пацаны хоть и полетели с молодежного ЧЕ, но лучше их уже призывать, чем старичков и рекордсменов!!! а для этого нужен тренер который соберет этот новый состав, а Стасик нет, он еще Габулова вытащит с пенсии!!!

      1
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      Рейтинг: +6233

      Cleaner 26 минут назад

      Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку...(((

      2
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      Рейтинг: +1197

      Atom2020 29 минут назад

      Все с точностью до наоборот. Когда побеждает сборная деревяшек, так они первые орут, какие молодцы ... а как обсираются так виноватого не найдешь ... все друг друга отмазывают ... Кудряшова нормальный тренер близко бы к сборной не подпустил ... за это и дифирамбы поет

      2
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      Рейтинг: +4337

      polt 29 минут назад

      Да, уж тупизны и подхалимства у Кудряшова выше крыши. Черчесов несет ответственность за "неудачу" деревянных кудряшовых и проч. Пример- Гус Хиддинк 2008

      2
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      Рейтинг: +242

      111Hunter111 31 минуту назад

      Если бы владение мячом 70 на 30, обстучали все штанги, вот это неудача.

      1
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      Рейтинг: +66523

      insider_retro 32 минуты назад

      Выступление на Евро - это вершина того пафоса и позора, которые сопровождали Сборную последние 2 года... 0-5 от Сербии могли стать точкой смены курса, но увы...

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