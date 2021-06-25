Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

– Все требуют «крови», все обсуждают ваши зарплаты, зарплату главного тренера.

– Я не знаю, как в других странах, но в нашей стране всегда будет так. Когда команда выигрывает, то выигрывает вся страна, все говорят: «мы», «мы выиграли, мы победили». А когда команда проигрывает, все вокруг говорят: «они», «они проиграли». Это психология. Так было и будет всегда.

– И многие требуют отставки Черчесова.

– Это тоже было всегда: разогнать команду, разогнать тренеров. И все хотят компенсации и мало кто хочет разбираться в причинах. Этот Евро – неудача прежде всего игроков, а не тренеров. Тренерский штаб сделал все, чтобы команда выступила успешно.

Но главный тренер не выходит на поле – выходят игроки. Я не знаю, может быть, кто-то из ребят будет со мной не согласен, что именно мы виноваты в таком выступлении. И я думаю, что действительно ответственность распределяется на всю команду, но в разной степени. Но большая часть вины лежит на нас.

– Ваше мнение – Черчесов должен остаться?

– Я считаю, что да. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не все зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической готовности, о ментальной готовности, о тактической готовности каждого игрока.

Тренер может сказать и объяснить все, но если, условно, игроки не понимают то, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта или, может быть, они не хотят, тут тренер может что-то сделать? Вы так не считаете?

Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.

Россияне заняли последнее место в группе Евро-2020 с Бельгией, Данией и Финляндией.

Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.

Кудряшов: «Черчесов ставил цель дойти до полуфинала Евро. Он разочарован, как и все игроки»