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  • Кудряшов: «Черчесов должен остаться. Выступление на Евро - неудача игроков, а не тренеров»

Кудряшов: «Черчесов должен остаться. Выступление на Евро - неудача игроков, а не тренеров»

25 июня 2021, 12:56
50

Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

– Все требуют «крови», все обсуждают ваши зарплаты, зарплату главного тренера.

– Я не знаю, как в других странах, но в нашей стране всегда будет так. Когда команда выигрывает, то выигрывает вся страна, все говорят: «мы», «мы выиграли, мы победили». А когда команда проигрывает, все вокруг говорят: «они», «они проиграли». Это психология. Так было и будет всегда.

– И многие требуют отставки Черчесова.

– Это тоже было всегда: разогнать команду, разогнать тренеров. И все хотят компенсации и мало кто хочет разбираться в причинах. Этот Евро – неудача прежде всего игроков, а не тренеров. Тренерский штаб сделал все, чтобы команда выступила успешно.

Но главный тренер не выходит на поле – выходят игроки. Я не знаю, может быть, кто-то из ребят будет со мной не согласен, что именно мы виноваты в таком выступлении. И я думаю, что действительно ответственность распределяется на всю команду, но в разной степени. Но большая часть вины лежит на нас.

– Ваше мнение – Черчесов должен остаться?

– Я считаю, что да. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не все зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической готовности, о ментальной готовности, о тактической готовности каждого игрока.

Тренер может сказать и объяснить все, но если, условно, игроки не понимают то, что требует тренер, может быть, в силу своего интеллекта или, может быть, они не хотят, тут тренер может что-то сделать? Вы так не считаете?

  • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
  • Россияне заняли последнее место в группе Евро-2020 с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Контракт тренера с РФС рассчитан до конца 2022 года.

Кудряшов: «Черчесов ставил цель дойти до полуфинала Евро. Он разочарован, как и все игроки»

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Кудряшов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (50)
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Боцман59rus
1624616887
конечно остаться, кто же тебя деревяшку,кроме чабана вызовет. - навешали народу ламшу на уши, что защитников в стране нет, селина шею, ножки свесили
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fhnv
1624617167
Ты просто будеш послан из сборной если стасика уберут вот и очко жим жим у тебя кудряш
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JTherry
1624617903
"главный тренер не выходит на поле - выходят игроки..." ...состав сборной формирует главный тренер, а не игроки... Черчесов с упорством барана "призывает" в сборную Нойштедтера, Кузяева, Оздоева, Жиркова, Семенова, Шунина, Кудряшова... и игра сборной - убожество...(
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Snek
1624618085
Конечно, Федя, иначе ты в сборную больше никогда не попадёшь. Ни один нормальный тренер тебя не вызовет.
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DemSerg
1624618174
Чабан создал не сборную, а сборище! Таких вот кудряшовых...
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alex-croos
1624620794
Он так говорит потому что другой тренер, скорее всего, его в сборную не позовет!
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hevbn 28
1624622319
Хотелось бы спросить у Феди Кудряшова , а зачем тогда вообще нужен такой тренер который по словам самого же Феди не может повлиять почти ни на что в команде, да еще с пятой зарплатной ведомостью на ЕВРО.
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NewLife
1624623501
Черчесия мозга у парня. Надеюсь в будущей нормальной сборной с нормальным тренером лизоблюдов не будет.
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АртурZaСМ
1624626291
Конечно, Кудряшов будет выступать за то , чтобы Черчесова оставили, ибо понимает поц, что при любом другом тренере его и близко к сборной не подпустят... Говоришь Черчесов делает правильные вещи, а виноваты игроки, если вся ваша игра заключается в том чтобы отбить мяч подальше от ворот и просто сделать навес в сторону штрафной в поисках Дзюбы, то кто в этом виноват если не тренер? Кто виноват, что в отрезке перед Евро, когда надо было наигрывать перспективных молодых, в сборной болтались Шунины, Гильерме, Кудряшовы, Нойштедтеры, Семёновы, Ионовы и прочий сброд?
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владимир миронов
1624628198
Господи,спаси и сохрани нашу команду от такого тренера.
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