Роша: «Провел неплохой сезон в «Спартаке-2». Думаю, заслужил право играть за первую команду»

Нападающий «Спартака» Педро Роша поделился мнением о будущем в столичном клубе.

«В прошлом сезоне я оказался в «Спартаке-2» из-за перебора легионеров в первой команде. Но я считаю, что неплохо провел тот сезон. Являюсь игроком «Спартака» и готов выступать за клуб независимо от того, первая это будет команда или вторая. Думаю, заслужил право играть за первую команду.

Хорошо, что Руй Витория говорит со мной на одном языке. Но главное, что мы начали готовиться к сезону. Первый сбор был больше посвящен физической подготовке, но и психологическая составляющая также была представлена», – сказал Роша.

Роша забил 4 гола в 15 матчах минувшего сезона ФНЛ.

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