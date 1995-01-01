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    Селюк обратился к МИД РФ из-за невыдачи визы Яя Туре

    У тренера «Ахмата» Яя Туре возникли проблемы с получением визы. Об этом рассказал агент ивуарийца Дмитрий Селюк.

    «Ахмат» сделал рабочую визу Яя. Здесь всe в порядке. Ему надо было получить еe в Кот-д’Ивуаре, заплатить деньги российскому посольству и прилететь в Россию.

    Но, пользуясь случаем, хочу обратиться в Министерство иностранных дел РФ. Я понимаю, что каждый воин мнит себя генералом. Работники посольства, которые, видимо, сидят там и просто протирают штаны, говорят Яя Туре, самому известному футболисту Африки и одному из самых известных людей страны: «Если у вас есть английское гражданство, то вы не можете получить визу». У него двойное гражданство. Он гражданин Кот-д’Ивуара! К сожалению, из-за таких бюрократов часто страдает бизнес. Он должен доказывать, на каком основании находится в Кот-д’Ивуаре.

    Виза уже сделана, просто на британский паспорт. Сделано так, чтобы он не ездил сразу с двумя паспортами, для въезда в Россию он задекларирован по британскому паспорту. Например, поедут они на сбор в Австрию: для англичан туда виза не нужна, а для граждан Кот-д’Ивуара нужна.

    Посольство отказывает в выдаче визы Яя Туре? Да. Хотя рабочая виза и проверка любого гражданина делаются в Москве. Потом у нас обижаются, почему так же поступают с гражданами России. Потому что нормально всe надо делать. Есть ощущение, что консул болеет против «Ахмата». Обращаюсь к Марии Захаровой. Уверен, что эта женщина не только коня на ходу остановит, но и в горящую избу войдeт», – сказал Селюк.

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    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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