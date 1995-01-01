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    Журналист Скира: Буффон отклонил предложение из России. Он вернется в «Парму»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон перейдет в «Парму».

    По информации журналиста Николо Скиры, 43-летний итальянец отклонил предложения «Барселоны», «Спортинга» и «Бешикташа» ради возвращения в клуб, в котором началась его профессиональная карьера.

    Буффон также ответил отказом на предложения из России, Греции и Бразилии.

    Ранее сообщалось, что соглашение 43-летнего футболиста с «Пармой» будет рассчитано на два года.

    • Буффон – свободный агент.
    • Голкипер – воспитанник «Пармы».
    • Он играл за команду с 1995 по 2001 год.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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