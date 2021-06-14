Журналист Скира: Буффон отклонил предложение из России. Он вернется в «Парму»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон перейдет в «Парму».

По информации журналиста Николо Скиры, 43-летний итальянец отклонил предложения «Барселоны», «Спортинга» и «Бешикташа» ради возвращения в клуб, в котором началась его профессиональная карьера.

Буффон также ответил отказом на предложения из России, Греции и Бразилии.

Ранее сообщалось, что соглашение 43-летнего футболиста с «Пармой» будет рассчитано на два года.