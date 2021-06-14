Журналист Скира: Буффон отклонил предложение из России. Он вернется в «Парму»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон перейдет в «Парму».
По информации журналиста Николо Скиры, 43-летний итальянец отклонил предложения «Барселоны», «Спортинга» и «Бешикташа» ради возвращения в клуб, в котором началась его профессиональная карьера.
Буффон также ответил отказом на предложения из России, Греции и Бразилии.
Ранее сообщалось, что соглашение 43-летнего футболиста с «Пармой» будет рассчитано на два года.
- Буффон – свободный агент.
- Голкипер – воспитанник «Пармы».
- Он играл за команду с 1995 по 2001 год.
Источник: твиттер Николо Скиры