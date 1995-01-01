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    Талалаев: «У нас всех носят на руках, контракты миллионные. Попробуй замени Беришу – половина Чечни на улицы выйдет»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему российские тренеры не востребованы в европейских чемпионатах.

    – У вас есть объяснение, почему наши тренеры не востребованы на Западе?

    – Причины две: незнание языка и очень сильные профсоюзы. У нас всех носят на руках, контракты миллионные, а там тебя начинают прессовать. Я был в качестве легионера в Италии: любой выигрыш – команда – молодцы, любой проигрыш – слабый уровень легионеров.

    У нас наоборот. Попробуй сейчас Беришу замени – половина Чечни на улицы выйдет. Он проводит свой лучший сезон. Но тот факт, что он за сезон забил больше, чем за предыдущие четыре года в «Ахмате», это заслуга команды и тренерского штаба. Мы используем его сильные стороны.

    Ильин забил впервые больше пяти голов, Тимофеев по «гол+пас» набрал шесть баллов. Это всe заслуга команды, клуба, условий, тренерского штаба, болельщиков. Они же нас заводят. В Чечне первыми отменили масочный режим, что тоже важно.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5226

      Добрый Бобер 46 минут назад

      Ути, хоспади, какая прелесть!)

      0
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      Рейтинг: -29

      чаппай 1 час назад

      Дядь, понятно, что отпуск, но так бухать нельзя, знай меру..

      1
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      Рейтинг: +2753

      AZ 1 час назад

      Этот клоун 1 час назад говоирл, что в чечне все спокойно и ничего страшного нет, как все думают... А тут уже переобулся, что пол-чечни выйдет, если там "кого-то заменят" хотя бы.... Ну правда Балалаев...

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      Рейтинг: +4511

      Fusballer 1 час назад

      "Ильин забил впервые больше пяти голов" - это уже почти легенда.

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      Рейтинг: +484

      dragoon000320 > Fusballer 55 минут назад

      ага к тому же нападающий

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