Талалаев: «У нас всех носят на руках, контракты миллионные. Попробуй замени Беришу – половина Чечни на улицы выйдет»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему российские тренеры не востребованы в европейских чемпионатах.

– У вас есть объяснение, почему наши тренеры не востребованы на Западе?

– Причины две: незнание языка и очень сильные профсоюзы. У нас всех носят на руках, контракты миллионные, а там тебя начинают прессовать. Я был в качестве легионера в Италии: любой выигрыш – команда – молодцы, любой проигрыш – слабый уровень легионеров.

У нас наоборот. Попробуй сейчас Беришу замени – половина Чечни на улицы выйдет. Он проводит свой лучший сезон. Но тот факт, что он за сезон забил больше, чем за предыдущие четыре года в «Ахмате», это заслуга команды и тренерского штаба. Мы используем его сильные стороны.

Ильин забил впервые больше пяти голов, Тимофеев по «гол+пас» набрал шесть баллов. Это всe заслуга команды, клуба, условий, тренерского штаба, болельщиков. Они же нас заводят. В Чечне первыми отменили масочный режим, что тоже важно.

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