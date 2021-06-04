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  • Талалаев: «У нас всех носят на руках, контракты миллионные. Попробуй замени Беришу – половина Чечни на улицы выйдет»

Талалаев: «У нас всех носят на руках, контракты миллионные. Попробуй замени Беришу – половина Чечни на улицы выйдет»

4 июня 2021, 11:30
6

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему российские тренеры не востребованы в европейских чемпионатах.

– У вас есть объяснение, почему наши тренеры не востребованы на Западе?

– Причины две: незнание языка и очень сильные профсоюзы. У нас всех носят на руках, контракты миллионные, а там тебя начинают прессовать. Я был в качестве легионера в Италии: любой выигрыш – команда – молодцы, любой проигрыш – слабый уровень легионеров.

У нас наоборот. Попробуй сейчас Беришу замени – половина Чечни на улицы выйдет. Он проводит свой лучший сезон. Но тот факт, что он за сезон забил больше, чем за предыдущие четыре года в «Ахмате», это заслуга команды и тренерского штаба. Мы используем его сильные стороны.

Ильин забил впервые больше пяти голов, Тимофеев по «гол+пас» набрал шесть баллов. Это всe заслуга команды, клуба, условий, тренерского штаба, болельщиков. Они же нас заводят. В Чечне первыми отменили масочный режим, что тоже важно.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Талалаев Андрей Бериша Бернард
Комментарии (6)
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Fusballer
1622795911
"Ильин забил впервые больше пяти голов" - это уже почти легенда.
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AZ
1622796097
Этот клоун 1 час назад говоирл, что в чечне все спокойно и ничего страшного нет, как все думают... А тут уже переобулся, что пол-чечни выйдет, если там "кого-то заменят" хотя бы.... Ну правда Балалаев...
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Добрый Бобер
1622798113
Ути, хоспади, какая прелесть!)
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САДЫЧОК
1622803839
Талалаев твои разговоры для любителей Дрочиньё.
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zigbert
1622834647
Европейские тренеры едут к нам тоже без знания языка, так что это не является большой проблемой.
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Hektor 84
1622945925
А чего же вы тогда не учите английский? Кто вам мешает?
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