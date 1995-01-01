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    Анчелотти: «Мне очень нравятся Бэйл, Иско, Марсело. У них будет мотивация выступать за «Реал»

    Новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти анонсировал, что Гарет Бэйл, Иско, Марсело не уйдут из клуба. Итальянец заинтересован в них.

    «Что касается Серхио Рамоса, то я только что приехал, мне нужно поговорить о Рамосе с клубом в ближайшие несколько дней.

    Мне по-прежнему очень нравятся Гарет Бейл, Иско, Марсело. У них будет мотивация показать, что они все еще могут играть за «Реал», – сказал итальянец.

    • Анчелотти уже возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.
    • Он выиграл с командой 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.
    • Анчелотти сменил в «Реале» Зинедина Зидана, который покинул свой пост в минувший четверг.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1381

      koli4ka 34 минуты назад

      поленце к поленцу,авось костерок и получится...

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      Рейтинг: +2783

      FENIX-SL 56 минут назад

      можно хотя бы не делать уже их марсело козыря на важный матч?

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