Анчелотти: «Мне очень нравятся Бэйл, Иско, Марсело. У них будет мотивация выступать за «Реал»

Новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти анонсировал, что Гарет Бэйл, Иско, Марсело не уйдут из клуба. Итальянец заинтересован в них.
«Что касается Серхио Рамоса, то я только что приехал, мне нужно поговорить о Рамосе с клубом в ближайшие несколько дней.
Мне по-прежнему очень нравятся Гарет Бейл, Иско, Марсело. У них будет мотивация показать, что они все еще могут играть за «Реал», – сказал итальянец.
- Анчелотти уже возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.
- Он выиграл с командой 4 трофея, в том числе Лигу чемпионов.
- Анчелотти сменил в «Реале» Зинедина Зидана, который покинул свой пост в минувший четверг.
Источник: твиттер Фабрицио Романо