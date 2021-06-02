Анчелотти: «Мне очень нравятся Бэйл, Иско, Марсело. У них будет мотивация выступать за «Реал»

Новый главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти анонсировал, что Гарет Бэйл, Иско, Марсело не уйдут из клуба. Итальянец заинтересован в них.

«Что касается Серхио Рамоса, то я только что приехал, мне нужно поговорить о Рамосе с клубом в ближайшие несколько дней.

Мне по-прежнему очень нравятся Гарет Бейл, Иско, Марсело. У них будет мотивация показать, что они все еще могут играть за «Реал», – сказал итальянец.