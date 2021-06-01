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Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Польшей, Сафонов дебютировал за сборную

1 июня 2021, 23:36
25

Сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеском матче.

Хозяева вышли вперед на четвертой минуте после гола Якуба Сверчка. Сборная России отыгралась спустя 15 минут благодаря голу Вячеслава Караваева.

На 63-й минуте за сборную России дебютировал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Он заменил Антона Шунина.

5 июня Россия сыграет с Болгарией в Москве.

Товарищеский матч

Польша – Россия – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сверчок, 4; 1:1 – Караваев, 21.

Польша: Фабиански, Пухач, Пиатковски (Беднарек, 56), Хелик, Кедзиора (Берешиньски, 56), Крыховяк, Клих (Козловски, 70), Ковнацки (Йозвяк, 56), Франковски (Линетти, 80), Сверчок, Свидерски (Модер, 67).

Россия: Шунин (Сафонов, 63), Кудряшов, Джикия, Семeнов (Дивеев, 46), Караваев, Зобнин, Оздоев (Мухин, 57), Кузяев (Жирков, 67), Головин, Миранчук (Жемалетдинов, 63), Дзюба (Заболотный, 67).

Предупреждения: нет – Семенов, 26; Кудряшов, 55.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Польша Россия
Комментарии (25)
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slavа0508
1622579891
Во блин они меня загипнотизировали пол матча продремал ,товарняк и есть товарняк результат сойдёт,,,
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"supermax"
1622580131
Да уж... Нам сборная дана, чтоб жизнь мёдом не казалась))
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Вомбат
1622580190
Очень низкого качества футбол показали обе команды. Лупили друг друга по ногам, а игры не было ни у тех, ни у других. Зачем играли непонятно. Понятна только цель наших замен -- надо было проверить умеет ли Жирков ползать, Заболотный стоять, Мухин маскироваться, и так далее. Но какова была цель вообще этой игры?
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Garrincha58
1622580476
смотреть противно голова нашего тренера уже не влезает в экран ТВ, ужас за что они миллионы получают?
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Fusballer
1622582581
Матч был хорош. Дзюба как всегда лучший. Хорошо цеплялся. Больше выделить некого.
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Fusballer
1622582734
Завтра можно посмотреть матч датчан с дойче. Там , думаю, поинтересней будет.
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neveldomha
1622582758
Ой, братцы, огребем мы от бельгийцев.
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Dinamikk
1622586381
Не ну справедливости ради перед ЧМ 18 наши тоже в товарняках не блистали, Черчесов не любитель козыри перед большими турнирами показывать. Ну а там на антифутболе протянули до 1/4. Всем все давно понятно, с нашими деревянными миллионерами на поле и в тренерском штабе надежда только на отскоки типа как с Испанцами. Ни на какую игру можете не расчитывать, Европа по уровню футбола упрыгала от нас лет на 20 вперед
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zigbert
1622612323
Игра в общем получилась равная с минимальным количеством голевых моментов.Трудней пришлось бы нашим защитникам если бы вышел Левандовски.
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Из Твери Леха
1622613078
Да просто это товорняк, смотреть его сейчас смысла нет, ведь это не полноценный футбол, а простая тренировка с целью обойтись без травм. Раньше тов. матчи были куда зрелищнее.
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