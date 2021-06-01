Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Польшей, Сафонов дебютировал за сборную

Сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеском матче.

Хозяева вышли вперед на четвертой минуте после гола Якуба Сверчка. Сборная России отыгралась спустя 15 минут благодаря голу Вячеслава Караваева.

На 63-й минуте за сборную России дебютировал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Он заменил Антона Шунина.

5 июня Россия сыграет с Болгарией в Москве.

Товарищеский матч

Польша – Россия – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сверчок, 4; 1:1 – Караваев, 21.

Польша: Фабиански, Пухач, Пиатковски (Беднарек, 56), Хелик, Кедзиора (Берешиньски, 56), Крыховяк, Клих (Козловски, 70), Ковнацки (Йозвяк, 56), Франковски (Линетти, 80), Сверчок, Свидерски (Модер, 67).

Россия: Шунин (Сафонов, 63), Кудряшов, Джикия, Семeнов (Дивеев, 46), Караваев, Зобнин, Оздоев (Мухин, 57), Кузяев (Жирков, 67), Головин, Миранчук (Жемалетдинов, 63), Дзюба (Заболотный, 67).

Предупреждения: нет – Семенов, 26; Кудряшов, 55.