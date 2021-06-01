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    Товарищеский матч. Россия сыграла вничью с Польшей, Сафонов дебютировал за сборную

    Сборная России сыграла вничью с Польшей (1:1) в товарищеском матче.

    Хозяева вышли вперед на четвертой минуте после гола Якуба Сверчка. Сборная России отыгралась спустя 15 минут благодаря голу Вячеслава Караваева.

    На 63-й минуте за сборную России дебютировал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Он заменил Антона Шунина.

    5 июня Россия сыграет с Болгарией в Москве.

    Товарищеский матч

    Польша – Россия – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сверчок, 4; 1:1 – Караваев, 21.

    Польша: Фабиански, Пухач, Пиатковски (Беднарек, 56), Хелик, Кедзиора (Берешиньски, 56), Крыховяк, Клих (Козловски, 70), Ковнацки (Йозвяк, 56), Франковски (Линетти, 80), Сверчок, Свидерски (Модер, 67).

    Россия: Шунин (Сафонов, 63), Кудряшов, Джикия, Семeнов (Дивеев, 46), Караваев, Зобнин, Оздоев (Мухин, 57), Кузяев (Жирков, 67), Головин, Миранчук (Жемалетдинов, 63), Дзюба (Заболотный, 67).

    Предупреждения: нет – Семенов, 26; Кудряшов, 55.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2021 23:36
    Комментарии14
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      Рейтинг: +135

      R_a_i_n 5 минут назад

      Игра была равна... Понравились скорости Дзюбы)))

      1
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      Рейтинг: +11071

      paracetamol 7 минут назад

      Не прос.рали, и ладно!

      0
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      Рейтинг: +304

      вальтер79 11 минут назад

      да уж ппц как они с такой вялой игрой собираються на евро выступать треш а не игра у наших

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13017

      Garrincha58 26 минут назад

      смотреть противно голова нашего тренера уже не влезает в экран ТВ, ужас за что они миллионы получают?

      2
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      Рейтинг: +8593

      Вомбат 30 минут назад

      Очень низкого качества футбол показали обе команды. Лупили друг друга по ногам, а игры не было ни у тех, ни у других. Зачем играли непонятно. Понятна только цель наших замен -- надо было проверить умеет ли Жирков ползать, Заболотный стоять, Мухин маскироваться, и так далее. Но какова была цель вообще этой игры?

      2
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      Рейтинг: +2848

      absent32 31 минуту назад

      Прокопенко предложил Шокирующую гипотезу, но только Чапман знала Тайну матча... все это в следующем выпуске Загадки человечества с Олегом Шишкиным

      1
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      Рейтинг: +6785

      "supermax" 31 минуту назад

      Да уж... Нам сборная дана, чтоб жизнь мёдом не казалась))

      0
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      Рейтинг: +2848

      absent32 32 минуты назад

      а вообще смотрелась договорная ничья!!!

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      Рейтинг: +19427

      slavutiq70 35 минут назад

      Во блин они меня загипнотизировали пол матча продремал ,товарняк и есть товарняк результат сойдёт,,,

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      Рейтинг: +12758

      KLIM777 35 минут назад

      интересно, что показала наша сборная играя не с таким уж основным составом Польши.

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      Рейтинг: +6785

      "supermax" > KLIM777 33 минуты назад

      Фигу она показала

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