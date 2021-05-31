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  • Безуглов – о травмах Кокорина: «При профессионализме проблем быть не должно»

Безуглов – о травмах Кокорина: «При профессионализме проблем быть не должно»

31 мая 2021, 22:59
1

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал регулярные мышечные проблемы форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

– Вы общались с Кокориным? Понимаете, что с ним происходит?

– По мышечным травмам разговаривали с ним прошлым летом, у него была проблема с икроножной мышцей. Надеюсь, что наши рекомендации ему помогли.

По другому вопросу, не связанному с футболом, общались с ним неделю назад. Всe у него хорошо, он в нормальном настроении. Могу сказать, что сколько с ним общался, ничего, кроме позитива, не было. Ничего плохого о нем сказать не могу.

Надеюсь, что всe будет хорошо. Он только переехал в другой чемпионат, и чемпионат очень непростой. Адаптируется, пройдет предсезонку – и хочется верить, что всe наладится. Талант у него точно есть.

– Регулярные мышечные проблемы после 30 лет – насколько это вообще решаемо? Не на короткий отрезок, а в длительной перспективе, чтобы спокойно поиграть еще три-четыре года.

– Если говорить о мышечных повреждениях, то возраст является одним из факторов риска мышечного травматизма. И на этот фактор повлиять нельзя. Здесь больше вопрос к контролю переносимости нагрузок.

Если футболист относится максимально профессионально к восстановлению, питанию, тренировкам, а со стороны врачей и тренеров есть понимание и знание того, как планировать тренировочный и восстановительный процессы, то больших проблем быть не должно.

Просто надо всем – врачам, тренерам и самому футболисту – понять: кем ты был пять лет назад и кто ты сейчас – это всe же разные люди с точки зрения переносимости нагрузок.

  • В январе Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он принял участие только в 4 матчах.
  • Россиянин из-за травм пропустил 12 игр.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Россия Фиорентина Кокорин Александр Безуглов Эдуард
Комментарии (1)
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portero
1622526955
Кокорин профи как закосить и погулять....
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