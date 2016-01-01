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    Дивеев: «Хочется поиграть в Италии или Англии. Понижение зарплаты ради Европы? Вообще не проблема»

    Центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о желании попробовать свои силы в европейском клубе.

    – Цель уехать в Европу есть?

    – Конечно. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду уточнять. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча.

    – На понижение в зарплате готов ради Европы?

    – Естественно. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов.

    • В прошедшем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
    • Три недели назад сообщалось об интересе к 21-летнему россиянину со стороны «Болоньи».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5670

      Cleaner 12 минут назад

      Игорь, ты жене про понижение зарплаты расскажи. Сразу поймешь, что это не проблема. А ПРОБЛЕМИЩЕ!

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      Рейтинг: +8588

      Вомбат 2 часа назад

      Дивеева считаю перспективным защитником, хоть и не понимаб откуда взялась такая высокая цена. На мой взгляд больше 2 млн евро он не стоит. И по-любому в серии А ему пока делать нечего. Там защита поставлена неплохо, и в Болонье в том числе.

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