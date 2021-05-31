Дивеев: «Хочется поиграть в Италии или Англии. Понижение зарплаты ради Европы? Вообще не проблема»

Центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о желании попробовать свои силы в европейском клубе.

– Цель уехать в Европу есть?

– Конечно. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду уточнять. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча.

– На понижение в зарплате готов ради Европы?

– Естественно. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов.

В прошедшем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 32 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

Три недели назад сообщалось об интересе к 21-летнему россиянину со стороны «Болоньи».

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