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    Пиняев после трансфера в «Локомотив» может сразу отправиться в аренду в «Крылья Советов»

    Форвард «Чертаново» Сергей Пиняев близок к трансферу в «Локомотив». После этого 16-летний футболист может сразу отправиться в аренду.

    «Велика вероятность, что перейдя в «Локомотив», один из главных талантов России Сергей Пиняев сразу отправится в аренду в «Крылья Советов». Такой вариант обоими клубами прорабатывается.

    А в Самаре, видимо, смогли решить все вопросы с агентом Павлом Андреевым. В данный момент «Крылья» хотят максимально сохранить состав. К примеру, переговоры об уходе Романа Ежова в «Рубин» поставлены на паузу», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • В сезоне-2020/21 Пиняев дебютировал за основную команду «Чертаново».
    • В его активе 31 матч, 2 забитых гола и 5 ассистов.
    • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны», «Рубина» и «Химок».

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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