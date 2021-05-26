«Вильярреал» показал церемонию награждения после победы в Лиге Европы

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, одолев соперника в серии пенальти со счетом 11:10.
Для испанской команды это дебютная победа в указанном турнире.
Клубная пресс-служба выложила в твиттере видео церемонии награждения.
- Финал ЛЕ прошел в польском Гданьске.
- «Вильярреал» благодаря победе сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Y este vídeo es para guardar.Dentro de muchos, muchos años, podrás decir a tus nietos ';.#UELfinal #EsNuestroMomento pic.twitter.com/UTY4qTp8DW— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021