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    «Вильярреал» показал церемонию награждения после победы в Лиге Европы

    «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, одолев соперника в серии пенальти со счетом 11:10.

    Для испанской команды это дебютная победа в указанном турнире.

    Клубная пресс-служба выложила в твиттере видео церемонии награждения.

    • Финал ЛЕ прошел в польском Гданьске.
    • «Вильярреал» благодаря победе сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Вильярреала»

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