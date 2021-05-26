«Вильярреал» показал церемонию награждения после победы в Лиге Европы

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, одолев соперника в серии пенальти со счетом 11:10.

Для испанской команды это дебютная победа в указанном турнире.

Клубная пресс-служба выложила в твиттере видео церемонии награждения.

Финал ЛЕ прошел в польском Гданьске.

«Вильярреал» благодаря победе сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.