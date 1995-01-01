«Интер» выплатит Конте 7 миллионов за разрыв контракта. Клуб начал поиски нового тренера

Как сообщалось ранее, главный тренер «Интера» Антонио Конте уйдет из клуба в ближайшее время. Причина – разногласия с руководством.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Интер» выплатит специалисту 7 миллионов евро за разрыв контракта.

Клуб уже начал поиски нового тренера. Кандидаты – Симоне Индзаги («Лацио») и Массимилиано Аллегри.