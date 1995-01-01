«Интер» выплатит Конте 7 миллионов за разрыв контракта. Клуб начал поиски нового тренера

Да они все ахренели! или я чего-то не знаю и не понимаю. В начале Конте выгнали из Юве - трижды чемпиона Италии с Ювентусом, потом из Челси - с чемпионством в АПЛ, теперь из Интера - снова взял чемпионство в Италии и был немедленно изгнан. Чего нужно этим владельцам-миллиардерам от Конте? Что с ними не так и почему!!!?
"В этом сезоне команда впервые за 11 лет выиграла Серию А." - Моуриньо, теперь Конте.
Как сообщалось ранее, главный тренер «Интера» Антонио Конте уйдет из клуба в ближайшее время. Причина – разногласия с руководством.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Интер» выплатит специалисту 7 миллионов евро за разрыв контракта.
Клуб уже начал поиски нового тренера. Кандидаты – Симоне Индзаги («Лацио») и Массимилиано Аллегри.
- Конте возглавил «Интер» в 2019 году.
- В этом сезоне команда впервые за 11 лет выиграла Серию А.