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    «Интер» выплатит Конте 7 миллионов за разрыв контракта. Клуб начал поиски нового тренера

    Как сообщалось ранее, главный тренер «Интера» Антонио Конте уйдет из клуба в ближайшее время. Причина – разногласия с руководством.

    Как пишет журналист Фабрицио Романо, «Интер» выплатит специалисту 7 миллионов евро за разрыв контракта.

    Клуб уже начал поиски нового тренера. Кандидаты – Симоне Индзаги («Лацио») и Массимилиано Аллегри.

    • Конте возглавил «Интер» в 2019 году.
    • В этом сезоне команда впервые за 11 лет выиграла Серию А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +465

      kliker 3 часа назад

      Да они все ахренели! или я чего-то не знаю и не понимаю. В начале Конте выгнали из Юве - трижды чемпиона Италии с Ювентусом, потом из Челси - с чемпионством в АПЛ, теперь из Интера - снова взял чемпионство в Италии и был немедленно изгнан. Чего нужно этим владельцам-миллиардерам от Конте? Что с ними не так и почему!!!?
      "В этом сезоне команда впервые за 11 лет выиграла Серию А." - Моуриньо, теперь Конте.

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      Рейтинг: +3194

      Бомбардиръ > kliker 3 часа назад

      Ну, значит, мания величия у этого тренера. И мало кто терпит такое.

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      Рейтинг: +12930

      Garrincha58 4 часа назад

      странно всё это

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