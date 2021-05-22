Гендиректор «Ахмата» – о Туре в тренерском штабе: «Это просто слухи»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг наличие переговоров с Яя Туре о его вхождении в тренерский штаб команды.
«Давайте не будем все слухи комментировать. Я не знаю откуда это берется. И зачем об этом говорится. Мы ни с кем не общались. Это все просто слухи», – сказал Айдамиров.
Ранее агент ивуарийца Дмитрий Селюк сообщил, что «Ахмат» рассматривает вариант с приглашением Туре, который, в свою очередь, готов работать бесплатно.
- Туре на этой неделе ушел из тренерского штаба «Олимпика».
- «Ахмат» финишировал в РПЛ на 11-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»