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    Гендиректор «Ахмата» – о Туре в тренерском штабе: «Это просто слухи»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг наличие переговоров с Яя Туре о его вхождении в тренерский штаб команды.

    «Давайте не будем все слухи комментировать. Я не знаю откуда это берется. И зачем об этом говорится. Мы ни с кем не общались. Это все просто слухи», – сказал Айдамиров.

    Ранее агент ивуарийца Дмитрий Селюк сообщил, что «Ахмат» рассматривает вариант с приглашением Туре, который, в свою очередь, готов работать бесплатно.

    • Туре на этой неделе ушел из тренерского штаба «Олимпика».
    • «Ахмат» финишировал в РПЛ на 11-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17730

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну, наконец-то, опомнились. Все уже давно знают, как только Селюк,
      так сразу беги прочь, куда глаза глядят.

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