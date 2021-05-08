«Барселона» может купить форварда ПСВ Малена, если не удастся подписать Депая или Холанда

«Барселона» собирается усилить атаку во время летнего трансферного окна, пишет Mundo Deportivo.

Приоритетным кандидатом остается нападающий «Лиона» Мемфис Депай. На его подписании настаивает главный тренер команды Рональд Куман. Кроме того, голландец с июля будет свободным агентом, то есть за него не придется платить.

По-прежнему рассматривается вариант с покупкой Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии», но есть у каталонцев и более доступная альтернатива. Это Дониелл Мален из ПСВ. Хотя его трансфер также обойдется недешево, учитывая возраст (22 года) и срок контракта (до июня 2024-го).