РПЛ. «Сочи» на 93-й минуте вырвал победу над «Ротором»; отставание от зоны Лиги чемпионов – очко

«Сочи» обыграл дома идущего в зоне переходных матчей «Ротор». Решающий гол забит в компенсированное время второго тайма.

Во время встречи стало известно, что форвард сочинцев Антон Заболотный со следующего сезона будет выступать за ЦСКА.

«Сочи» продолжает претендовать на Лигу чемпионов.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Сочи – Ротор (Волгоград) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Руденко, 9; 1:1 – Щеткин, 31; 2:1 – Юсупов, 90+1.

«Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов (Набиуллин, 71), Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А.Заболотный, Руденко (Бурмистров, 46).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани (Байрыев, 82), Давиташвили, Фламарион (Серченков, 90+3), Щеткин (Песегов, 65).

Предупреждения: Мевля, 66 – Жигулев, 41; Макаров, 65; Давиташвили, 84.

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