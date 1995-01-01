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    РПЛ. «Сочи» на 93-й минуте вырвал победу над «Ротором»; отставание от зоны Лиги чемпионов – очко

    «Сочи» обыграл дома идущего в зоне переходных матчей «Ротор». Решающий гол забит в компенсированное время второго тайма.

    Во время встречи стало известно, что форвард сочинцев Антон Заболотный со следующего сезона будет выступать за ЦСКА.

    «Сочи» продолжает претендовать на Лигу чемпионов.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Сочи – Ротор (Волгоград) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Руденко, 9; 1:1 – Щеткин, 31; 2:1 – Юсупов, 90+1.

    «Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов (Набиуллин, 71), Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А.Заболотный, Руденко (Бурмистров, 46).

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани (Байрыев, 82), Давиташвили, Фламарион (Серченков, 90+3), Щеткин (Песегов, 65).

    Предупреждения: Мевля, 66 – Жигулев, 41; Макаров, 65; Давиташвили, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии22
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      Рейтинг: +10

      bj6wds8f9xb 8 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +5346

      порт 36 минут назад

      Заболотному не очень хотелось что бы Сочи взяли три очка, при хорошем раскладе цска могли бы подняться в зону ЛЕ

      2
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      Рейтинг: +47192

      portero > порт 9 минут назад

      Придётся его на лавку сажать в последней игре...

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      Рейтинг: +7001

      GoLenaStop 41 минуту назад

      Да, битва за европу нешуточная...
      А, тем кто заслужил там играть - удачи!
      Хочется в финалах болеть за НАШИХ!!!
      Не подведите!

      2
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      Рейтинг: +865

      S.K.V. 41 минуту назад

      С победой!!!

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      Рейтинг: +2970

      _Marqella_ 45 минут назад

      Сочи с победой !!! молодцы !!!

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      Рейтинг: +47192

      portero 55 минут назад

      Чуток не подвели меня, был уверен что выиграют у Ротора , без проблем...

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      Рейтинг: +1161

      Ловкий Бубен 58 минут назад

      И я хочу расцеловать город Сочи за то что свёл меня с тобой! Молодцы !

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      Рейтинг: +635

      Kokmarov 1 час назад

      А почему Ротор так в сезоне то не играл, глядишь с таким настроем повыше был бы в таблице.

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      Рейтинг: +4513

      sochi-2013 > Kokmarov 45 минут назад

      Сочи плохо играло.

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      Рейтинг: +3113

      sobaka120982 1 час назад

      С победой нас!!!! Ну я скажу лучше играть против сильного соперника чем аутсайдера. Нервно...

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      Рейтинг: +458

      O-kolesov 1 час назад

      До лиги чемпионов ????????

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