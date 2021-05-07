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  • РПЛ. «Сочи» на 93-й минуте вырвал победу над «Ротором»; отставание от зоны Лиги чемпионов – очко

РПЛ. «Сочи» на 93-й минуте вырвал победу над «Ротором»; отставание от зоны Лиги чемпионов – очко

7 мая 2021, 21:59
25

«Сочи» обыграл дома идущего в зоне переходных матчей «Ротор». Решающий гол забит в компенсированное время второго тайма.

Во время встречи стало известно, что форвард сочинцев Антон Заболотный со следующего сезона будет выступать за ЦСКА.

«Сочи» продолжает претендовать на Лигу чемпионов.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Сочи – Ротор (Волгоград) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Руденко, 9; 1:1 – Щеткин, 31; 2:1 – Юсупов, 90+1.

«Сочи»: Н. Заболотный, Заика, Маргасов (Набиуллин, 71), Мевля, Прохин, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А.Заболотный, Руденко (Бурмистров, 46).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани (Байрыев, 82), Давиташвили, Фламарион (Серченков, 90+3), Щеткин (Песегов, 65).

Предупреждения: Мевля, 66 – Жигулев, 41; Макаров, 65; Давиташвили, 84.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Ротор
Комментарии (25)
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sochi-2013
1620414029
Поздравляю! По счету- хорошо По игре- плохо
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sobaka120982
1620414186
С победой нас!!!! Ну я скажу лучше играть против сильного соперника чем аутсайдера. Нервно...
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Kokmarov
1620414202
А почему Ротор так в сезоне то не играл, глядишь с таким настроем повыше был бы в таблице.
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Ловкий Бубен
1620414307
И я хочу расцеловать город Сочи за то что свёл меня с тобой! Молодцы !
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portero
1620414516
Чуток не подвели меня, был уверен что выиграют у Ротора , без проблем...
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_Marqella_
1620415097
Сочи с победой !!! молодцы !!!
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S.K.V.
1620415330
С победой!!!
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GoLenaStop
1620415342
Да, битва за европу нешуточная... А, тем кто заслужил там играть - удачи! Хочется в финалах болеть за НАШИХ!!! Не подведите!
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порт
1620415642
Заболотному не очень хотелось что бы Сочи взяли три очка, при хорошем раскладе цска могли бы подняться в зону ЛЕ
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paracetamol
1620422353
Если Сочи попадут в ЛЕ или ЛЧ, то нахр ЗеБолоте убогая конюшня?
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