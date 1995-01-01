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    «Вы самый лучший пупсик». Дзюба поздравил Слуцкого с 50-летием

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием.

    «С днем рождения. Вы самый лучший пупсик», – написал Дзюба в сторис.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии13
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      Рейтинг: +3124

      Semenycch 1 час назад

      Парнокопытные и здесь отметились. Обратите внимание, оскорбляя Дзюбу и Слуцкого Вы оскорбляете болельщиков Зенита, ЦСКА и Рубина. Как Вы грязное стадо собираетесь существовать дальше в окружении врагов? А, да будете визжать о заговоре?

      0
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      Рейтинг: +3525

      Fusballer > Semenycch 59 минут назад

      А если оскорблять руководства клубов?

      0
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      Рейтинг: +3525

      Fusballer 1 час назад

      Комитету по этике следует рассмотреть и этот случай.

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      Рейтинг: +7854

      NewLife > Fusballer 1 час назад

      Это не запрещено, пусть долбятся.

      1
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      Рейтинг: +7854

      NewLife 1 час назад

      Футбольные геи все громче заявляют о себе. Пупсики))

      0
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      Рейтинг: +3124

      Semenycch 2 часа назад

      Дзюба настоящий атлет и вместе с тем добрый, смешливый ребенок. Он настоящий моральный лидер в команде.

      2
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      Рейтинг: +2178

      Алехсбургер. > Semenycch 1 час назад

      Хоть у кого-то правильная оценка.+++
      большой,непутёвый ребёнок
      к счастью ,или к сожалению,останется таким..
      Но в Думу не пойдёт.

      0
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      Рейтинг: +21980

      silver29 2 часа назад

      Иногда думаешь, а в сените проходят ежегодную медицинскую комиссию ? или там кроме ЛОРа никого нет.

      4
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      Рейтинг: +4872

      mamba9090909 > silver29 2 часа назад

      Комиссия проверяет на пригодность к игре, а мозговую деятельность уже не исправить. Что заложили в него с детства, в Спартаке, то уже на всю жизнь. Спартаковский дух, он не истребим.

      2
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      Рейтинг: +960

      moskowcity-petrv > silver29 2 часа назад

      Как никого,а штатный проктолог)?

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      Рейтинг: +21980

      silver29 > mamba9090909 1 час назад

      не знал что его зачавшие были игроками Спартака

      0
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      Рейтинг: +23974

      пьяныйхоровод > moskowcity-petrv 1 час назад

      У кого что болит , тот о том и говорит .

      1
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      Рейтинг: +4872

      mamba9090909 > silver29 29 минут назад

      Зачавшие его виновны лишь в том, что с 8 лет отдали его на воспитание в школу Спартака. Это тот самый возраст, когда у человека вырабатывается его характер и манера поведения. Вот он и выработал его в спартаковском духе.

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