«Вы самый лучший пупсик». Дзюба поздравил Слуцкого с 50-летием

Парнокопытные и здесь отметились. Обратите внимание, оскорбляя Дзюбу и Слуцкого Вы оскорбляете болельщиков Зенита, ЦСКА и Рубина. Как Вы грязное стадо собираетесь существовать дальше в окружении врагов? А, да будете визжать о заговоре?
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием.
«С днем рождения. Вы самый лучший пупсик», – написал Дзюба в сторис.
- Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.
- До этого он тренировал сборную России, ЦСКА, «Халл» и «Витесс».