⚡ «Интер» впервые за 11 лет выиграл Серию А

Определился новый чемпион Италии. Им стал «Интер». Это случилось после того, как «Аталанта» не смогла победить на выезде «Сассуоло».

«Интер» выиграл чемпионат впервые с сезона-2009/10. Тогда команду тренировал Жозе Моуринью.