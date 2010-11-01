⚡ «Интер» впервые за 11 лет выиграл Серию А

Наверное, больше Милану или Аталанте симпатизировал, но они сами виноваты, что не на 1-й строчке. С таким Ювентусом просто в обязательном порядке чемпионом должен был стать кто-то другой.
Болел Интера с победой. Заслужили, без вопросов.
Определился новый чемпион Италии. Им стал «Интер». Это случилось после того, как «Аталанта» не смогла победить на выезде «Сассуоло».
«Интер» выиграл чемпионат впервые с сезона-2009/10. Тогда команду тренировал Жозе Моуринью.
- Впервые с сезона-2010/11 Серию А выиграл не «Ювентус».
- Для главного тренера «Интера» Антонио Конте это 4-й скудетто.
- Для «Интера» это чемпионство стало 19-м.