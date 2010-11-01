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    ⚡ «Интер» впервые за 11 лет выиграл Серию А

    Определился новый чемпион Италии. Им стал «Интер». Это случилось после того, как «Аталанта» не смогла победить на выезде «Сассуоло».

    «Интер» выиграл чемпионат впервые с сезона-2009/10. Тогда команду тренировал Жозе Моуринью.

    • Впервые с сезона-2010/11 Серию А выиграл не «Ювентус».
    • Для главного тренера «Интера» Антонио Конте это 4-й скудетто.
    • Для «Интера» это чемпионство стало 19-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11898

      Cules2013 49 минут назад

      Наверное, больше Милану или Аталанте симпатизировал, но они сами виноваты, что не на 1-й строчке. С таким Ювентусом просто в обязательном порядке чемпионом должен был стать кто-то другой.

      Болел Интера с победой. Заслужили, без вопросов.

      0
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      Рейтинг: +9926

      Hektor 84 57 минут назад

      Интеристы поздравляю!!!

      0
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      Рейтинг: +3057

      Semenycch 1 час назад

      Хороший тренер = хорошая команда.

      3
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      Рейтинг: +1912

      andrej-lucevich 1 час назад

      Интер с Чемпионством !!!

      4
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      Рейтинг: +635

      rammax fcsm 1 час назад

      ФОРЦА ИНТЕР!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +13405

      JTherry 1 час назад

      поздравляю болельщиков Интера с долгожданным чемпионством!

      3
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      Рейтинг: +230

      vek410 2 часа назад

      Поздравляю фанатов! Состоялось официальное завершение гегемонии Ювентуса в Италии

      2
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      Рейтинг: +10779

      DeStar 2 часа назад

      Браво! наконец-то не юве! и интер молодцы!

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      Рейтинг: +29095

      zra78 2 часа назад

      Блин,а вот Зенит не сможет сегодня....

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      Рейтинг: +3118

      neim > zra78 1 час назад

      Ну, как сказать. Думаю шансы сегодня 50 на 50. Скорее всего будет ничья, но в любом случае, Зенит не победит.

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