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    Рахимов – об отставке из «Уфы»: «Это смелость, а не трусость»

    Бывший главный тренер «Уфы» и «Ахмата» Рашид Рахимов объяснил, почему уходит из клубов по собственному желанию.

    – Что из «Ахмата», что из «Уфы» вы уходили по собственному желанию. А вот Игорь Шалимов уверяет, что никогда в отставку не подаст: «Это слабость и трусость. Ты признаешь, что не справляешься». У вас, надо думать, другое мнение?

    – Разумеется. Тренеров в России много, а клубов в РПЛ мало – и кто-то, наверное, будет держаться за свое кресло до последнего. Загоняя самого себя в тупик. Я же всегда руководствуюсь интересами дела, которое не должно пострадать. Это смелость, а не трусость.

    – Разве отставка – не удар по репутации?

    – Тренерская репутация завоевывается работой и игрой команды. Я считаю, за шесть месяцев «Уфа» сильно изменилась.

    • Рахимов ушел из «Уфы» в начале апреля.
    • Вместо него команду возглавил экс-тренер «Велеса» Алексей Стукалов.
    • «Уфа» идет на 14-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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