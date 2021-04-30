Рахимов – об отставке из «Уфы»: «Это смелость, а не трусость»

Бывший главный тренер «Уфы» и «Ахмата» Рашид Рахимов объяснил, почему уходит из клубов по собственному желанию.

– Что из «Ахмата», что из «Уфы» вы уходили по собственному желанию. А вот Игорь Шалимов уверяет, что никогда в отставку не подаст: «Это слабость и трусость. Ты признаешь, что не справляешься». У вас, надо думать, другое мнение?

– Разумеется. Тренеров в России много, а клубов в РПЛ мало – и кто-то, наверное, будет держаться за свое кресло до последнего. Загоняя самого себя в тупик. Я же всегда руководствуюсь интересами дела, которое не должно пострадать. Это смелость, а не трусость.

– Разве отставка – не удар по репутации?

– Тренерская репутация завоевывается работой и игрой команды. Я считаю, за шесть месяцев «Уфа» сильно изменилась.

Рахимов ушел из «Уфы» в начале апреля.

Вместо него команду возглавил экс-тренер «Велеса» Алексей Стукалов .

. «Уфа» идет на 14-м месте в РПЛ.

Рахимов: «Уфу» надо встряхнуть. Нужно поменять тренера»