Тренер лидирующего в Лиге 1 «Лилля» Гальтье ведет переговоры с «Ниццей»

«Лилль» лидирует в Лиге 1, но его главный тренер Кристоф Гальтье летом может покинуть клуб. Им интересуется «Ницца».

«Гальтье получил официальное предложение от «Ниццы». Оно очень соблазнительное. Переговоры продолжаются», – написал инсайдер Фабрицио Романо.