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    Тренер лидирующего в Лиге 1 «Лилля» Гальтье ведет переговоры с «Ниццей»

    «Лилль» лидирует в Лиге 1, но его главный тренер Кристоф Гальтье летом может покинуть клуб. Им интересуется «Ницца».

    «Гальтье получил официальное предложение от «Ниццы». Оно очень соблазнительное. Переговоры продолжаются», – написал инсайдер Фабрицио Романо.

    • Гальтье возглавляет «Лилль» с 2017 года.
    • В качестве тренера он выигрывал Кубок французской лиги сезона-2012/13 с «Сент-Этьеном».
    • «Ницца» в Лиге 1 идет 9-й.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.

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