Тренер лидирующего в Лиге 1 «Лилля» Гальтье ведет переговоры с «Ниццей»

«Лилль» лидирует в Лиге 1, но его главный тренер Кристоф Гальтье летом может покинуть клуб. Им интересуется «Ницца».
«Гальтье получил официальное предложение от «Ниццы». Оно очень соблазнительное. Переговоры продолжаются», – написал инсайдер Фабрицио Романо.
- Гальтье возглавляет «Лилль» с 2017 года.
- В качестве тренера он выигрывал Кубок французской лиги сезона-2012/13 с «Сент-Этьеном».
- «Ницца» в Лиге 1 идет 9-й.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 миллиона человек.