«Рубин»: «У клуба нет официальных предложений по Хвиче от «Ювентуса»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о готовности «Ювентуса» заплатить 20 миллионов евро за полузащитника Хвичу Кварацхелию.

«У «Рубина» нет официальных предложений по Хвиче Кварацхелии ни от одного из клубов, включая «Ювентус», – цитирует Сайманова Metaratings.