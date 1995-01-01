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    «Рубин»: «У клуба нет официальных предложений по Хвиче от «Ювентуса»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о готовности «Ювентуса» заплатить 20 миллионов евро за полузащитника Хвичу Кварацхелию.

    «У «Рубина» нет официальных предложений по Хвиче Кварацхелии ни от одного из клубов, включая «Ювентус», – цитирует Сайманова Metaratings.

    • По информации Tuttomercatoweb, «Ювентус» купит хавбека в случае выхода в Лигу чемпионов.
    • Вчера «Ювентус» опустился из зоны ЛЧ, уступив четвертое место в Серии А «Наполи».
    • 20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

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    Источник: Metaratings

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