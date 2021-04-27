«Рубин»: «У клуба нет официальных предложений по Хвиче от «Ювентуса»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о готовности «Ювентуса» заплатить 20 миллионов евро за полузащитника Хвичу Кварацхелию.
«У «Рубина» нет официальных предложений по Хвиче Кварацхелии ни от одного из клубов, включая «Ювентус», – цитирует Сайманова Metaratings.
- По информации Tuttomercatoweb, «Ювентус» купит хавбека в случае выхода в Лигу чемпионов.
- Вчера «Ювентус» опустился из зоны ЛЧ, уступив четвертое место в Серии А «Наполи».
- 20-летний Хвича в текущем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.
Источник: Metaratings